“Que jogo!” – Blake Lively e Ryan Reynolds sorriem apesar da tristeza do Wrexham na FA Cup, após derrota dramática para o Chelsea
Reynolds & Mac no hipódromo para o épico confronto da FA Cup
Reynolds estava de volta ao norte do País de Gales, ao lado de sua esposa e do co-proprietário Rob Mac, para um confronto épico com os pesos pesados do oeste de Londres. Depois de já ter conquistado uma vitória notável sobre o Nottingham Forest na FA Cup desta temporada, o Wrexham estava confiante em conseguir outra vitória surpreendente.
O ator de Deadpool, Reynolds, testemunhou a vitória nos pênaltis sobre o Forest e voltou a ser uma presença animada em seu camarote VIP, enquanto ele e Mac lutavam para permanecer sentados, com os nervos à flor da pele durante os 120 minutos.
O VAR não ajudou o Wrexham contra o Chelsea, gigante da Premier League.
O Wrexham assumiu a liderança em duas ocasiões contra o Chelsea, graças a Sam Smith e Callum Doyle, mas sofreu um empate infeliz antes de ficar reduzido a 10 jogadores no terceiro minuto dos acréscimos, quando George Dobson recebeu um cartão amarelo que foi transformado em vermelho após uma revisão do VAR.
A tecnologia - que não é utilizada nos jogos do Wrexham no Campeonato - interferiu novamente na prorrogação, quando Lewis Brunt viu um gol ser anulado por impedimento, que teria empatado o jogo em 3 a 3.
Os Red Dragons viram sua campanha na copa chegar ao fim, permitindo que se concentrassem no que seria uma quarta promoção consecutiva, um recorde, mas o orgulho - em vez da frustração - foi a emoção predominante no elenco do Wrexham após pressionar os candidatos à Liga dos Campeões.
Reynolds postou no X após testemunhar mais uma noite memorável na história recente do Wrexham, com o clube tendo percorrido um longo caminho desde que uma impressionante aquisição foi concluída no início de 2021: “Há três anos, nesta semana, lutamos contra o Maidenhead United e empatamos. Hoje, levamos o Chelsea à prorrogação. Estou incrivelmente orgulhoso do desempenho do Wrexham hoje.”
Lively investiu totalmente na aventura do Wrexham ao lado de Reynolds
Lively, que abraçou o marido durante toda a emocionante partida no Racecourse, fez questão de retribuir o sorriso de Reynolds enquanto posavam para selfies no campo, depois que a torcida apaixonada já havia voltado para casa. Ela compartilhou uma imagem acompanhada da mensagem: “Que jogo!”
Lively já havia elogiado o trabalho que Reynolds e Mac realizaram no Wrexham, com uma ascensão meteórica que tirou o clube da Liga Nacional e o colocou a um passo da Premier League.
Ela disse, após a promoção da League One ter sido garantida em 2025: “@wrexham_afc, obrigada a toda a cidade, a todos que vieram de longe e a todos dentro e fora do campo, dos zeladores aos comissários, da loja de presentes ao PT, dos gerentes de equipamentos aos compositores de cantos autoeleitos. A história foi feita ontem não apenas com vocês, mas por causa de vocês.
Sempre apreciarei o carinho e o acolhimento que vocês demonstram por mim e meus entes queridos, de uma forma que normalmente é reservada para a família. Sua paixão e a intensidade de sua alegria são mágicas. Obrigada por um dia inesquecível. E por serem uma parte importante de nossas vidas todos os dias.
Parabéns a toda a equipe, suas famílias e ao único e incomparável Phil Parkinson. Vocês mostram a todos nós que sonhos impossíveis realmente podem se tornar realidade.
@robmcelhenney e @vancityreynolds, meus “loucos, desajustados, rebeldes, encrenqueiros, peixes fora d'água... aqueles que veem as coisas de maneira diferente” favoritos. Obrigado pela comunidade e pela alegria que vocês trazem para mim, para suas famílias e para tantas outras pessoas.”
Jogos do Wrexham em 2025-26: Red Dragons continuam na luta pela promoção
Tendo demonstrado que podem competir com times como o Chelsea, o desafio que o Wrexham enfrenta agora é garantir que enfrentará adversários desse calibre semanalmente em 2026-27.
A equipe de Parkinson tem 11 jogos restantes nesta temporada, ocupando a sexta posição na tabela do Campeonato e garantindo a última vaga nos playoffs. Eles têm dois jogos importantes se aproximando, com um confronto em casa contra o Hull City, também candidato à promoção, seguido por um clássico contra o rival galês Swansea — com Reynolds e Mac prontos para tentar a sorte como comentaristas nessa partida.
