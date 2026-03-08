“Que jogo!” – Blake Lively e Ryan Reynolds sorriem apesar da tristeza do Wrexham na FA Cup, após derrota dramática para o Chelsea

Lively, que abraçou o marido durante toda a emocionante partida no Racecourse, fez questão de retribuir o sorriso de Reynolds enquanto posavam para selfies no campo, depois que a torcida apaixonada já havia voltado para casa. Ela compartilhou uma imagem acompanhada da mensagem: “Que jogo!”

Lively já havia elogiado o trabalho que Reynolds e Mac realizaram no Wrexham, com uma ascensão meteórica que tirou o clube da Liga Nacional e o colocou a um passo da Premier League.

Ela disse, após a promoção da League One ter sido garantida em 2025: “@wrexham_afc, obrigada a toda a cidade, a todos que vieram de longe e a todos dentro e fora do campo, dos zeladores aos comissários, da loja de presentes ao PT, dos gerentes de equipamentos aos compositores de cantos autoeleitos. A história foi feita ontem não apenas com vocês, mas por causa de vocês.

Sempre apreciarei o carinho e o acolhimento que vocês demonstram por mim e meus entes queridos, de uma forma que normalmente é reservada para a família. Sua paixão e a intensidade de sua alegria são mágicas. Obrigada por um dia inesquecível. E por serem uma parte importante de nossas vidas todos os dias.

Parabéns a toda a equipe, suas famílias e ao único e incomparável Phil Parkinson. Vocês mostram a todos nós que sonhos impossíveis realmente podem se tornar realidade.

@robmcelhenney e @vancityreynolds, meus “loucos, desajustados, rebeldes, encrenqueiros, peixes fora d'água... aqueles que veem as coisas de maneira diferente” favoritos. Obrigado pela comunidade e pela alegria que vocês trazem para mim, para suas famílias e para tantas outras pessoas.”

Instagram