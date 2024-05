Quando os jogos adiados do Brasileirão 2024 serão disputados? Quais as novas datas?

CBF define novas datas para rodadas 7, 8 e 9 do Campeonato Brasileiro 2024; confira

Em decorrência da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acatou o pedido de 15 dos 20 clubes da Série A e suspendeu as rodadas 7 e 8 do Campeonato Brasileiro, que estavam previstas para acontecer entre os dias 18 e 26 de maio.

A decisão pela paralização, tomada após consulta aos clubes envolvidos na Série A do Campeonato Brasileiro, visa dar tempo para que os clubes e a comunidade do futebol, no geral, como jogadores, familiares e comissões técnicas possam se reerguer dos impactos da tragédia. Novas datas para as partidas adiadas já foram definidas pela CBF.