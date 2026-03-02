Goal.com
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Qual será o impacto para cada clube da Superliga Feminina com a perda de jogadoras para a Copa Asiática - classificação

A Copa Asiática Feminina começou em 1º de março, dando início a um mês que deveria ter duas das principais competições do futebol feminino, com a Copa Africana das Nações marcada para 17 de março. Relatos recentes sugerem que, surpreendentemente, este último torneio será cancelado no último minuto, mas a Copa Asiática continuará a ser fascinante, já que as equipes do futebol feminino se despedirão de algumas de suas melhores jogadoras por algumas semanas.

O impacto será sentido de forma diferente em diferentes ligas. Por exemplo, as equipes da NWSL, onde Barbra Banda, da Zâmbia, e Temwa Chawinga, do Malaui, são duas das maiores estrelas, seriam as mais afetadas pela AFCON, assim como o Lyon e o Paris Saint-Germain, as duas principais equipes da França. No entanto, esse torneio agora parece estar prestes a ser adiado em um prazo incrivelmente curto, embora ainda não tenha havido nenhum anúncio oficial.

Enquanto isso, na Inglaterra, é a Copa Asiática que sempre teve o impacto mais notável na Superliga Feminina. Nada demonstrou isso mais claramente do que o anúncio da seleção japonesa para o torneio, que conta com 16 jogadoras de clubes da WSL. A Austrália, com 12, também não ficou muito atrás desse número. A AFCON, por outro lado, só iria levar no máximo seis jogadoras da WSL no total.

Então, quais clubes ingleses serão mais afetados pela Copa Asiática? E quem está em melhor posição para lidar com as principais ausências? Todas as 12 equipes da WSL perderão jogadoras ao longo do que certamente será um mês de março emocionante, e o GOAL classificou todas elas com base em quem terá mais dificuldades com a situação...

  • Maya Hijikata Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    12Aston Villa

    Número de ausências: 1 - Maya Hijikata (Japão)

    O Aston Villa perderá apenas uma jogadora para a Copa Asiática, já que sua jovem e criativa meio-campista Maya Hijikata se juntará à seleção japonesa. Depois de perder a maior parte da primeira metade da temporada devido a uma lesão, após uma transferência no verão do Tokyo Verdy Beleza, a jogadora de 21 anos teve uma boa sequência de jogos na equipe recentemente, sendo titular em todas as últimas sete partidas do Villa no campeonato.

    A equipe de Natalia Arroyo certamente sentirá falta de sua criatividade, mas tem jogadores suficientes no elenco para seguir em frente sem ela, especialmente com o retorno de outros jogadores que estavam lesionados.

  • Hinata Miyazawa Man Utd Women 2025-26Getty Images

    11Manchester United

    Número de ausências: 1 - Hinata Miyazawa (Japão)

    O Manchester United ficará triste com a perda de Hinata Miyazawa este mês, já que a meio-campista japonesa tem sido excepcional para os Red Devils nesta temporada. No entanto, em termos numéricos, o United é um dos times menos afetados da WSL e não deve ter grandes dificuldades para substituir Miyazawa no meio-campo.

    A jogadora de 26 anos tem impressionado consistentemente nesta temporada e jogou todos os minutos da WSL, algo que apenas a capitã Maya Le Tissier também conseguiu dentro do elenco do United. Não será fácil para alguém ocupar seu lugar na escalação, mas entre Simi Awujo, Lisa Naalsund, Julia Zigiotti Olme, Jess Park e, se necessário, Dominique Janssen, o técnico Marc Skinner deve conseguir encontrar as combinações necessárias no meio-campo para lidar com a situação.

  • Emily van Egmond Leicester City women 2025-26Getty Images

    10Cidade de Leicester

    Número de ausências: 1 - Emily van Egmond (Austrália)

    O Leicester perderá apenas uma jogadora em março, mas essa jogadora é Emily van Egmond, uma das mais experientes do Leicester e, como tal, uma das jogadoras mais importantes quando se trata de tentar tirar o clube da última posição da tabela da WSL e afastá-lo da ameaça de rebaixamento.

    Não é apenas a liderança de Van Egmond que o Leicester sentirá falta. A meio-campista é a quarta jogadora com mais minutos disputados pelo clube na liga nesta temporada e é uma das quatro únicas jogadoras do elenco a ter contribuído com mais de um gol direto, tal é sua capacidade de fazer a diferença em várias funções. A australiana será muito sentida pelas Foxes, que enfrentam alguns jogos que precisam vencer.

  • Saki Kumagai London City Lionesses 2025-26Getty Images

    9Lionesses da Cidade de Londres

    Número de ausências: 2 - Saki Kumagai (Japão), Alanna Kennedy (Austrália)

    O London City Lionesses perderá duas jogadoras extremamente experientes durante a Copa da Ásia, já que Saki Kumagai deixará o time para representar o Japão e Alanna Kennedy jogará pela Austrália, país anfitrião. No entanto, com a profundidade do elenco construída pela equipe recém-promovida, elas devem ser uma das menos afetadas pelas ausências durante o mês de março.

    Kumagai será uma perda particularmente grande. A pentacampeã da Liga dos Campeões foi titular em 14 dos 16 jogos do London City na liga até agora nesta temporada e tem oferecido consistência na base do meio-campo. Mas esta equipe tem opções suficientes nessa área do campo para lidar com a ausência dela por alguns jogos.

    Kennedy, por sua vez, fez apenas cinco partidas como titular na WSL nesta temporada, mas três delas foram nos últimos quatro jogos, com o novo técnico Eder Maestre evidentemente impressionado com a australiana na defesa. Ainda assim, com a profundidade disponível, o London City deve ficar bem.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    8Manchester City

    Número de ausências: 4 - Ayaka Yamashita, Aoba Fujino, Yui Hasegawa (todas do Japão), Mary Fowler (Austrália)

    Pode-se avaliar o impacto da Copa Asiática na equipe feminina do Manchester City de forma semelhante ao impacto da AFCON na equipe masculina no início deste ano: embora a qualidade das jogadoras que o City está perdendo seja talvez maior do que a de qualquer outro clube da WSL, isso não significa necessariamente que elas serão as mais afetadas por suas ausências.

    Em janeiro, o City contratou a estrela americana Sam Coffey, uma das melhores meio-campistas defensivas do mundo. Isso cobre excepcionalmente a posição de Yui Hasegawa. Khiara Keating pode ser irregular às vezes, como uma jovem goleira que precisa jogar no estilo que lhe é exigido, mas ainda assim oferece um apoio de qualidade à goleira Ayaka Yamashita, que está de saída. Aoba Fujino, por sua vez, tem entrado e saído da equipe nesta temporada devido a lesões, e o City tem lidado com isso, o mesmo que pode ser dito de Mary Fowler, a atacante australiana que só recentemente retornou de uma lesão no ligamento cruzado anterior.

    O elenco do City não é de forma alguma o mais profundo da WSL, então certamente há preocupação com a saída de quatro jogadoras por algumas semanas, especialmente se outras se lesionarem. Mas a equipe de Andree Jeglertz também está oito pontos à frente na liderança da tabela, com apenas seis jogos a disputar no campeonato. Mesmo que tenham um tropeço este mês, no grande esquema das coisas, elas devem ficar bem.

  • Manchester United v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    7Chelsea

    Número de ausências: 2 - Ellie Carpenter, Sam Kerr (ambas da Austrália)

    O impacto das próximas semanas no Chelsea depende em grande parte da disponibilidade de outras jogadoras do elenco. No papel, Lucy Bronze substitui Ellie Carpenter na lateral direita, enquanto Aggie Beever-Jones, Catarina Macario e Mayra Ramirez podem jogar na posição de centroavante, enfraquecida pela ausência de Sam Kerr. No entanto, nas últimas semanas, nenhuma dessas quatro jogadoras esteve em condições físicas ideais.

    Bronze voltou de algumas semanas afastada no início deste mês, o que foi um grande impulso para o Blues, especialmente devido à saída iminente de Carpenter, enquanto Beever-Jones também está lentamente recuperando a forma física após uma lesão no tornozelo. No entanto, não há previsão para o retorno de Macario ou Ramirez, e ter essa atacante central em campo é importante para o equilíbrio do ataque do Chelsea.

    Pode-se supor que o Blues deve ficar bem, já que ainda tem um elenco grande e talentoso que está lentamente recuperando a forma física. Ainda assim, considerando as lesões que a equipe de Sonia Bompastor teve que enfrentar até agora nesta temporada, não é seguro apostar que os jogadores permanecerão em forma durante todo o mês de março para minimizar o impacto das saídas.

    No geral, eles estarão em melhor situação do que a maioria, mas serão mais afetados do que alguns de seus maiores rivais na disputa pelas vagas na Liga dos Campeões.

  • Fuka Nagano Liverpool Women 2025-26Getty Images

    6Liverpool

    Número de ausências: 2 - Fuka Nagano, Risa Shimizu (ambas do Japão)

    O Liverpool não está perdendo tantos jogadores quanto alguns de seus rivais da WSL, mas está perdendo duas peças muito importantes.

    Fuka Nagano jogou mais minutos pelo Reds na liga nesta temporada do que qualquer outra jogadora e sua consistência com a bola no meio-campo impressionou desde que ela chegou à Inglaterra. Risa Shimizu, por sua vez, tem sido uma jogadora confiável na lateral direita desde que voltou de lesão no início de 2026, em um período que coincidiu com uma recuperação significativa nos resultados do time ameaçado pelo rebaixamento.

    O Liverpool foi muito ativo em janeiro e melhorou a profundidade do elenco para estar em melhor posição para lidar com essa situação do que no início da campanha. As lesões também diminuíram, depois de afetarem fortemente a equipe na primeira metade da temporada. Tudo isso ajudará, mas a qualidade que Nagano e Shimizu proporcionavam ainda fará muita falta.

  • Kiko Seike Moeka Minami Brighton Women 2025-26Getty Images

    5Brighton

    Número de ausências: 3 - Moeka Minami, Kiko Seike (ambas do Japão), Charlize Rule (Austrália)

    O Brighton perderá três de suas jogadoras mais impressionantes e consistentes na temporada 2025-26 ao longo deste mês. A internacional nigeriana Chiamaka Nnadozie, goleira titular e uma das melhores do mundo em sua posição, parece disposta a permanecer, mas ainda há várias outras saídas importantes.

    Outra preocupação na defesa é a saída de Moeka Minami e Charlize Rule para a Copa da Ásia, e o Seagulls também ficará sem a artilheira Kiko Seike, cujos seis gols na WSL nesta temporada a colocam em quinto lugar na disputa pela Chuteira de Ouro. No geral, será um mês difícil para o Brighton.

    Fuka Tsunoda permanece na Inglaterra, depois de não ter sido selecionada para a muito competitiva seleção japonesa, e o clube espera que a jovem meio-campista possa aproveitar as suas promissoras atuações recentes e dar um passo em frente enquanto as outras jogadoras estão ausentes.

  • Steph Catley Arsenal Women 2025-26Getty Images

    4Arsenal

    Número de ausências: 3 - Steph Catley, Caitlin Foord, Kyra Cooney-Cross (todas da Austrália)

    O Arsenal será o mais afetado negativamente entre os “quatro grandes” da WSL, e são os Gunners que se encontram na corrida pelas vagas na Liga dos Campeões, com dois jogos adiados que os deixam quatro pontos atrás do terceiro colocado Chelsea, enquanto aguardam a chance de disputar seus jogos atrasados.

    Isso porque o Arsenal perderá Steph Catley, uma jogadora importante na zaga durante toda a temporada, e Caitlin Foord, que vem apresentando um excelente desempenho ultimamente, além de Kyra Cooney-Cross, que irá disputar a Copa Asiática. Esta última não tem sido uma figura importante nas últimas semanas, depois de voltar para casa devido à devastadora notícia do diagnóstico de câncer de sua mãe, mas ela é uma jogadora de alta qualidade cuja presença no meio-campo fará falta.

    O time também não tem um elenco muito profundo. A lesão no ligamento cruzado anterior de Katie Reid significa que há uma opção a menos na zaga, e embora o recente retorno de Leah Williamson seja uma boa notícia, ela ainda está recuperando a forma física após algum tempo afastada. Nas laterais, a saída de Foord se soma à fratura na tíbia de Beth Mead, com Chloe Kelly sendo outra jogadora que retornou recentemente após uma ausência prolongada.

    Há jogadoras suficientes no elenco do Arsenal que são versáteis e podem se adaptar para cobrir três perdas importantes, mas às vezes pode ser um pouco complicado para as Gunners — e elas não têm muito espaço para erros na corrida pelo futebol europeu.

  • Katrina Gorry West Ham Women 2025-26Getty Images

    3West Ham

    Número de ausências: 2 - Katrina Gorry (Austrália), Riko Ueki (Japão)

    A ausência de Yu Endo da seleção japonesa na Copa Asiática limita o impacto que os eventos deste mês poderiam ter tido no West Ham, assim como o fato de que o adiamento aparentemente iminente da AFCON manterá Ines Bellomou no clube, mas o time londrino ainda deve perder duas jogadoras importantes, Katrina Gorry e Riko Ueki.

    Gorry é a capitã do West Ham e tem sido uma jogadora consistente e crucial nesta equipe desde que chegou ao clube há dois anos. Ueki, por sua vez, tem mais assistências do que qualquer outra jogadora do elenco do Hammers e está atrás apenas de Shekiera Martinez, a artilheira do time, em participações diretas em gols. Também vale a pena notar que as duas estão entre as quatro melhores jogadoras de campo desta equipe em minutos jogados na WSL.

    A nova treinadora Rita Guarino tem opções para substituir Gorry e Ueki, especialmente após uma animada janela de transferências em janeiro, mas ambas deixam um vazio significativo em uma equipe que luta contra o rebaixamento. O fato de estarem em uma situação precária na temporada só agrava ainda mais as coisas.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    2Tottenham

    Número de ausências: 3 - Clare Hunt (Austrália), Toko Koga, Maika Hamano (ambas do Japão)

    Considerando que o Spurs ficará sem seus dois zagueiros titulares durante a Copa da Ásia, não há muitas equipes que serão tão afetadas negativamente neste mês. Toko Koga será uma jogadora fundamental para o Japão, Clare Hunt terá um papel semelhante pela Austrália, país anfitrião, e Martin Ho precisará descobrir como seu time do Spurs se ajustará.

    Apenas uma vez na liga nesta temporada o time do norte de Londres começou com uma dupla de zagueiras que não era formada por Koga e Hunt, quando Molly Bartrip foi escalada para a vitória sobre o Aston Villa. Em todos os outros jogos, em uma temporada que tem sido excelente para um time que terminou em penúltimo lugar na WSL na última temporada, Koga e Hunt têm sido cruciais no coração da defesa. Bartrip será uma opção sólida para uma das vagas de zagueira central, mas será interessante ver o que mais Ho fará.

    Além de tudo isso, há a saída de Maika Hamano, a jovem meio-campista ofensiva emprestada pelo Chelsea, que se juntará à seleção japonesa. Isso é algo que o Spurs já sabia quando contratou a atacante em janeiro, mas enfraquece ainda mais a equipe, mesmo que seja em uma área do campo em que elas têm mais opções.

    Charli Grant, 38 vezes internacional pela Austrália, não irá com sua seleção nacional, pois acaba de retornar aos treinos completos após sofrer uma lesão em novembro. A zagueira oferecerá pelo menos um reforço necessário enquanto outras jogadoras estiverem ausentes nas próximas semanas, mesmo que ela fique desapontada por não ir para a Copa da Ásia.

  • Honoka Hayashi Everton Women 2025-26Getty Images

    1Everton

    Número de ausentes: 4 - Rion Ishikawa, Honoka Hayashi, Hikaru Kitagawa (todos do Japão), Clare Wheeler (Austrália)

    Antes do início da temporada 2025-26, todos sabiam que o Everton seria duramente atingido em março. O Toffees contratou três jogadoras da seleção japonesa no verão, elevando para seis o número total de jogadoras que poderiam se ausentar para a Copa Asiática, com Toni Payne também provavelmente indo para a AFCON com a Nigéria. No final, parece que o clube perderá apenas quatro dessas sete jogadoras, embora nenhum outro time da WSL deva ficar sem mais.

    O que torna o caso do Everton mais drástico do que os outros é que eles não têm profundidade para lidar com tantas ausências, especialmente quando já estão lidando com uma lista de lesões bastante longa. Acrescente a isso a importância das jogadoras que vão ficar de fora, como Clare Wheeler e Honoka Hayashi, que ocupam o quarto e o quinto lugar, respectivamente, entre as jogadoras com mais minutos disputados pelo Everton na liga nesta temporada, e será um período difícil para a equipe superar.

    Felizmente para os Toffees, Yuka Momiki, outra peça fundamental da equipe, não foi convocada para a seleção japonesa, enquanto Maz Pacheco ainda aguarda seu passaporte filipino e, portanto, não pode jogar pela seleção nacional. Payne, por sua vez, parecia destinada a permanecer no Toffees mesmo antes da notícia da AFCON, devido a uma lesão que a mantém afastada dos gramados há mais de um mês. O Everton espera que ela possa retornar em algum momento nas próximas semanas para dar o impulso necessário e ajudar a manter o clube longe da temida zona de rebaixamento.

