Qual será o impacto para cada clube da Superliga Feminina com a perda de jogadoras para a Copa Asiática - classificação

O impacto será sentido de forma diferente em diferentes ligas. Por exemplo, as equipes da NWSL, onde Barbra Banda, da Zâmbia, e Temwa Chawinga, do Malaui, são duas das maiores estrelas, seriam as mais afetadas pela AFCON, assim como o Lyon e o Paris Saint-Germain, as duas principais equipes da França. No entanto, esse torneio agora parece estar prestes a ser adiado em um prazo incrivelmente curto, embora ainda não tenha havido nenhum anúncio oficial.

Enquanto isso, na Inglaterra, é a Copa Asiática que sempre teve o impacto mais notável na Superliga Feminina. Nada demonstrou isso mais claramente do que o anúncio da seleção japonesa para o torneio, que conta com 16 jogadoras de clubes da WSL. A Austrália, com 12, também não ficou muito atrás desse número. A AFCON, por outro lado, só iria levar no máximo seis jogadoras da WSL no total.

Então, quais clubes ingleses serão mais afetados pela Copa Asiática? E quem está em melhor posição para lidar com as principais ausências? Todas as 12 equipes da WSL perderão jogadoras ao longo do que certamente será um mês de março emocionante, e o GOAL classificou todas elas com base em quem terá mais dificuldades com a situação...