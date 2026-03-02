Programação televisiva da USWNT 2026: jogos, resultados, transmissão ao vivo e como assistir à seleção feminina dos EUA

A seleção feminina dos Estados Unidos entrou em uma nova era em 2024, com Emma Hayes causando um impacto imediato em um grupo que precisava exatamente disso. Poucas semanas após assumir seu novo cargo, a ex-técnica do Chelsea levou os EUA ao ouro olímpico, enviando uma mensagem ao resto do futebol feminino no início de um novo ciclo da Copa do Mundo.

A tetracampeã mundial sofreu sua eliminação mais precoce da Copa do Mundo Feminina na Austrália em 2023 e, como resultado, Vlatko Andonovski deixou o cargo de técnico principal. Foi uma alegria para a nação ver a equipe retornar ao nível de conquistadora de títulos tão rapidamente. Agora, com bastante tempo até o próximo grande torneio, a Copa do Mundo Feminina de 2027, Hayes pode se concentrar em desenvolver essa empolgante geração de jogadoras jovens, garantindo que elas estejam prontas para disputar a Copa do Mundo.

A GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a programação da USWNT, seus jogos e resultados e como assistir à equipe em 2026...