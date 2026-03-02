Goal.com
Catarina Macario USWNT vs China
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Programação televisiva da USWNT 2026: jogos, resultados, transmissão ao vivo e como assistir à seleção feminina dos EUA

Um guia completo do ano dos Estados Unidos, incluindo os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

A seleção feminina dos Estados Unidos entrou em uma nova era em 2024, com Emma Hayes causando um impacto imediato em um grupo que precisava exatamente disso. Poucas semanas após assumir seu novo cargo, a ex-técnica do Chelsea levou os EUA ao ouro olímpico, enviando uma mensagem ao resto do futebol feminino no início de um novo ciclo da Copa do Mundo.

A tetracampeã mundial sofreu sua eliminação mais precoce da Copa do Mundo Feminina na Austrália em 2023 e, como resultado, Vlatko Andonovski deixou o cargo de técnico principal. Foi uma alegria para a nação ver a equipe retornar ao nível de conquistadora de títulos tão rapidamente. Agora, com bastante tempo até o próximo grande torneio, a Copa do Mundo Feminina de 2027, Hayes pode se concentrar em desenvolver essa empolgante geração de jogadoras jovens, garantindo que elas estejam prontas para disputar a Copa do Mundo.

A GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a programação da USWNT, seus jogos e resultados e como assistir à equipe em 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    Quais jogos a seleção feminina dos Estados Unidos terá em 2026?

    A seleção feminina dos Estados Unidos começou o ano em janeiro com dois amistosos, recebendo o Paraguai e o Chile e apresentando duas atuações dominantes para iniciar 2026 de forma extremamente positiva. A vitória sobre o Chile, em particular, chamou a atenção, pois foi conquistada pela equipe mais inexperiente dos últimos 20 anos.

  • Qual é a programação da USWNT para 2026?

    A Federação Americana de Futebol (U.S. Soccer) tem mais três jogos oficiais na agenda da Seleção Feminina dos Estados Unidos (USWNT) para 2026, que compõem a SheBelieves Cup, que retornará em março e verá a atual campeã olímpica enfrentar Argentina, Canadá e Colômbia. Seguir-se-ão quatro pausas internacionais oficiais, incluindo a janela de novembro, em que os EUA participarão no Campeonato Feminino da CONCACAF. As quatro melhores equipas desse torneio se classificarão para a Copa do Mundo Feminina de 2027, com mais duas vagas em jogo no torneio intercontinental de play-off.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    Como assistir à USWNT em 2026

    Os direitos de transmissão da USWNT são os mesmos da equipe masculina e são divididos entre várias redes. Para os telespectadores que falam inglês, os direitos são detidos pela Warner Bros e pela Discovery Sports, com todos os jogos transmitidos ao vivo pela Peacock e pela Max (antiga HBO Max). Aproximadamente 50% dos jogos também são transmitidos ao vivo pelos canais da TNT Sports.

    Os canais Turner estão disponíveis através de serviços de streaming como Sling TV e DirecTV Stream.

    Para os telespectadores que falam espanhol, os direitos estão atualmente com a Telemundo Deportes, que transmite os jogos no Peacock, Telemundo e Universo.

    Saiba mais sobre os melhores pacotes para assistir à USWNT aqui.

  • Jogos e resultados da USWNT em 2026

    DataHoraPartidaCompetiçãoLocal
    24 de janeiro14h30 PT / 17h30 ETUSWNT 6 x 0 ParaguaiAmistosoDignity Health Sports Park, Carson
    27 de janeiro19h PT / 22h ETSeleção Feminina dos EUA 5 x 0 ChileAmistosoHarder Stadium, Santa Barbara
    1º de março14h PT / 17h ETSeleção feminina dos EUA 2 x 0 ArgentinaSheBelieves CupGeodis Park, Nashville
    4 de março15h45 PT / 18h45 ETUSWNT x CanadáSheBelieves CupScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 de março12h30 PT / 15h30 ETSeleção Feminina dos EUA x ColômbiaSheBelieves CupSports Illustrated Stadium, Harrison

    Outros jogos para 2026 serão anunciados oportunamente.

