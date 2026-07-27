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Flamengo v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

O problema que desafia Leonardo Jardim no Flamengo e segue sem solução

L. Jardim
Flamengo

Empate com o São Paulo evidencia carência nas pontas e expõe limitações que o treinador considera decisivas para a sequência da temporada

O empate em 1 a 1 com o São Paulo, no último domingo (26), no Maracanã, deixou sentimentos distintos no Flamengo. Se, por um lado, o Rubro-Negro viu a distância para o líder Palmeiras diminuir de sete para seis pontos após a derrota do rival na rodada, por outro, desperdiçou a oportunidade de encostar ainda mais na briga pela liderança do Brasileirão.

Mais do que o resultado, a atuação reforçou um problema que segue preocupando o técnico Leonardo Jardim e que, segundo ele, ainda está longe de ser solucionado.

Após a partida, o treinador foi direto ao apontar que a equipe sofre com a falta de jogadores de velocidade pelos lados do campo. As ausências de Luiz Araújo e Gonzalo Plata, lesionados, deixaram o elenco sem opções com características semelhantes, cenário que, na visão do comandante, nem mesmo as categorias de base conseguem suprir.

Além disso, Jardim também lamentou a pouca agressividade ofensiva apresentada no primeiro tempo e destacou erros defensivos que custaram pontos ao Flamengo.

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  • Carência nas pontas preocupa comissão técnica

    A principal preocupação de Leonardo Jardim após o empate passa pela falta de jogadores capazes de dar profundidade ao ataque. O treinador admitiu que o elenco ficou sem alternativas após as lesões de Luiz Araújo e Gonzalo Plata, o que limitou suas opções durante a partida.

    Segundo o português, a ausência desse perfil de atleta compromete diretamente a capacidade da equipe de desmontar defesas fechadas, como aconteceu diante do São Paulo.

    "Vocês sabem da necessidade que temos de jogadores de lado de campo e hoje senti falta de Araújo e Plata. O Luiz estava muito bem na intertemporada, mas se lesionou. Hoje eu precisava muito desse tipo de jogador para poder abrir os blocos".

    Jardim ainda revelou que precisou recorrer a alternativas improvisadas porque sequer encontrou na base atletas com essas características.

    "Estávamos carentes de alas. Com Plata e Araújo fora, só tinha o Cebolinha com capacidade de trazer o jogo de fora para dentro. Não foi opção, mas questão de visibilidade, pois não temos nem na base jogadores com esse perfil".

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    Falta de agressividade marcou o primeiro tempo

    Além da carência pelos lados do campo, Leonardo Jardim demonstrou incômodo com a postura da equipe durante a etapa inicial. Para o treinador, o Flamengo teve excesso de posse de bola, mas pouca objetividade para atacar o São Paulo.

    O comandante explicou que a circulação lenta da bola facilitou a marcação adversária e reduziu o potencial ofensivo do time.

    "Mais do que uma questão de estratégia, faltou dinâmica, velocidade na circulação e agressividade com a bola no primeiro tempo".

    Na avaliação do treinador, o Flamengo trocava passes de maneira previsível, permitindo que o São Paulo mantivesse sua organização defensiva sem grandes dificuldades.

    "A bola ia para a direita, voltava novamente para trás e, muitas vezes, acabávamos até facilitando a pressão do São Paulo".

    O cenário mudou apenas após o intervalo, quando Jardim fez questão de cobrar uma postura diferente dos jogadores.

  • Mudança de postura trouxe evolução após o intervalo

    Durante o descanso, Leonardo Jardim resumiu sua principal cobrança em apenas uma palavra escrita no quadro do vestiário: agressividade.

    Segundo ele, o pedido era para que a equipe conduzisse mais a bola em direção ao gol adversário, buscando romper as linhas de marcação em vez de apenas trocar passes.

    A mudança ficou evidente também nos números. De acordo com o Sofascore, o Flamengo passou de 50% para 58% de posse de bola entre o primeiro e o segundo tempo. Além disso, saiu de apenas quatro finalizações para 14, enquanto o número de grandes chances criadas dobrou, passando de uma para duas.

    O volante Jorginho também reconheceu a diferença de rendimento.

    "Um primeiro tempo um pouco lento na circulação de bola, facilitando a marcação adversária. Depois conseguimos ter mais controle e mais volume de jogo".

    Mesmo com a melhora, o Rubro-Negro não conseguiu transformar o domínio em vitória. Samuel Lino chegou a balançar as redes nos acréscimos, mas Wallace Yan, responsável pela assistência, estava impedido, e o gol acabou anulado.

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  • Erros defensivos impediram uma vitória no Maracanã

    Se ofensivamente o Flamengo evoluiu na segunda etapa, defensivamente Leonardo Jardim enxergou falhas determinantes para o empate.

    Na análise do treinador, o gol do São Paulo aconteceu por uma combinação de erros de posicionamento e de pressão sobre o adversário.

    "Tivemos dois erros no gol deles: falta de pressão ao portador da bola e a descida lenta da linha defensiva, que permitiu eles jogarem no espaço entre a defesa e o goleiro".

    O técnico também lamentou detalhes que poderiam ter mudado o resultado, como o gol anulado de Samuel Lino por impedimento de poucos centímetros e um lance na área que gerou reclamações por possível pênalti.

    Apesar do tropeço, a rodada terminou com um saldo parcialmente positivo para o Flamengo graças à derrota do Palmeiras. O líder soma 44 pontos, enquanto o Rubro-Negro aparece na segunda colocação, com 38 e um jogo a menos.

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