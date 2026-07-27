O problema que desafia Leonardo Jardim no Flamengo e segue sem solução

O empate em 1 a 1 com o São Paulo, no último domingo (26), no Maracanã, deixou sentimentos distintos no Flamengo. Se, por um lado, o Rubro-Negro viu a distância para o líder Palmeiras diminuir de sete para seis pontos após a derrota do rival na rodada, por outro, desperdiçou a oportunidade de encostar ainda mais na briga pela liderança do Brasileirão.

Mais do que o resultado, a atuação reforçou um problema que segue preocupando o técnico Leonardo Jardim e que, segundo ele, ainda está longe de ser solucionado.

Após a partida, o treinador foi direto ao apontar que a equipe sofre com a falta de jogadores de velocidade pelos lados do campo. As ausências de Luiz Araújo e Gonzalo Plata, lesionados, deixaram o elenco sem opções com características semelhantes, cenário que, na visão do comandante, nem mesmo as categorias de base conseguem suprir.

Além disso, Jardim também lamentou a pouca agressividade ofensiva apresentada no primeiro tempo e destacou erros defensivos que custaram pontos ao Flamengo.