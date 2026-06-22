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Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Primeiro gol histórico, Uruguai ameaçado e herói improvável: o top 5 de Cabo Verde 2 x 2 Uruguai

Uruguai x Cabo Verde
Uruguai
Cabo Verde
Copa do Mundo

Seleção africana marcou seus primeiros gols em Copas do Mundo, buscou o empate diante da Celeste e manteve vivo o sonho histórico de avançar ao mata-mata

A sensação da Copa do Mundo voltou a surpreender. Neste domingo (21), Cabo Verde arrancou um empate por 2 a 2 com o Uruguai, em Miami, pela segunda rodada do Grupo H, e manteve viva a esperança de uma classificação histórica ao mata-mata.

Kevin Pina marcou o primeiro gol da história cabo-verdiana em Mundiais, enquanto Hélio Varela garantiu o empate na etapa final. Pelo lado uruguaio, Maxi Araújo e Canobbio balançaram as redes, mas não evitaram um resultado que deixa a Celeste pressionada para a última rodada, contra a Espanha.

Veja abaixo os cinco acontecimentos mais legais da partida!

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  • FBL-WC-2026-MATCH37-URU-CPVAFP

    Herói improvável

    Hélio Varela entrou para a história de Cabo Verde ao marcar o gol que garantiu o empate por 2 a 2 diante do Uruguai e manteve viva a esperança de classificação dos africanos. Porém, em 2024, o atacante chegou a ser convocado para a Copa Africana de Nações, mas optou por deixar a concentração para focar em sua carreira no Portimonense, o que quase encerrou sua passagem pela seleção.

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    Vozinha pressionado?

    Grande destaque de Cabo Verde nesta Copa do Mundo, Vozinha viveu um raro momento de contestação diante do Uruguai. No gol de empate da Celeste, Maxi Araújo aproveitou o rebote após bola na trave e mandou para as redes, em lance que gerou debate nas redes sociais.

    Parte dos torcedores questionou a reação do goleiro cabo-verdiano na jogada, enquanto outros defenderam o jogador, lembrando as atuações decisivas que ele já protagonizou no torneio. Apesar da "corneta", Vozinha segue como um dos símbolos da campanha histórica da seleção africana.

  • Suarez Uruguai Cabo VerdeReprodução

    Luis Suárez sofrendo

    Fora da lista uruguaia para a Copa do Mundo, Luis Suárez acompanhou a partida das arquibancadas do Hard Rock Stadium, em Miami. Antes da bola rolar, recebeu aplausos dos torcedores quando apareceu no telão e respondeu com acenos e sorrisos. Durante os 90 minutos, porém, o clima mudou. O ex-camisa 9 da Celeste demonstrou preocupação constante com o desempenho da equipe e acompanhou com apreensão cada ataque de Cabo Verde em um resultado que complicou a situação uruguaia no grupo.

  • FBL-WC-2026-MATCH37-URU-CPVAFP

    Faltou fair play?

    Um lance curioso chamou atenção no primeiro gol do Uruguai. Pouco antes da jogada ofensiva, Telmo Arcanjo estava caído no gramado sentindo câimbras, enquanto Viñas tentava ajudá-lo. No entanto, quando a bola voltou a rolar e o ataque uruguaio ganhou velocidade, o atacante deixou o adversário para participar da jogada que terminou no gol de empate. O episódio gerou debate entre torcedores sobre espírito esportivo e fair play.

  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mais um gol do Brasileirão

    O Campeonato Brasileiro voltou a marcar presença na Copa do Mundo. Agustín Canobbio, atacante do Fluminense, balançou as redes ao marcar o segundo gol uruguaio da partida.

    Com isso, o uruguaio se tornou o segundo jogador que atua no Brasileirão a marcar neste Mundial. Antes dele, Maurício, do Palmeiras, já havia deixado sua marca na estreia do Paraguai contra os Estados Unidos.

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