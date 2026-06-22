Primeiro gol histórico, Uruguai ameaçado e herói improvável: o top 5 de Cabo Verde 2 x 2 Uruguai

A sensação da Copa do Mundo voltou a surpreender. Neste domingo (21), Cabo Verde arrancou um empate por 2 a 2 com o Uruguai, em Miami, pela segunda rodada do Grupo H, e manteve viva a esperança de uma classificação histórica ao mata-mata.

Kevin Pina marcou o primeiro gol da história cabo-verdiana em Mundiais, enquanto Hélio Varela garantiu o empate na etapa final. Pelo lado uruguaio, Maxi Araújo e Canobbio balançaram as redes, mas não evitaram um resultado que deixa a Celeste pressionada para a última rodada, contra a Espanha.

Veja abaixo os cinco acontecimentos mais legais da partida!