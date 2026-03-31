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Mohamed Saeed

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Presidente do Fenerbahçe se envolve em acidente de carro

Fenerbahçe
Campeonato Turco

O presidente do Fenerbahçe, Sadettin Saran, se envolveu em um acidente de carro na terça-feira, enquanto se dirigia ao Estádio Chobani. O incidente ocorreu no bairro de Kadıköy, quando o dirigente do clube se dirigia ao estádio para reuniões da diretoria já agendadas.

  • Incidente em Kadıköy

    O acidente ocorreu na manhã de terça-feira, enquanto Sadettin Saran era levado de carro em direção ao estádio. De acordo com reportagens da mídia turca, a colisão aconteceu no bairro de Kadıköy, causando danos estruturais significativos ao veículo do presidente.

    Saran era passageiro do carro no momento do impacto. Embora as imagens do local mostrassem que a frente do BMW ficou bastante amassada e o capô severamente danificado, os envolvidos tiveram a sorte de não sofrerem ferimentos graves. O outro veículo envolvido na colisão teria sofrido danos no para-choque.


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  • Sadettin Saran Twitter

    Estado de saúde do presidente

    Apesar da gravidade do acidente, os primeiros relatos indicam que Saran saiu com ferimentos relativamente leves. O presidente sofreu alguns cortes e contusões, enquanto seu motorista teve ferimentos leves durante a colisão.

    Exames médicos realizados após o incidente confirmaram que ambos os homens estavam em boas condições. O clube agiu rapidamente para tranquilizar os torcedores e a comunidade futebolística, garantindo que a situação estava sob controle e que ninguém envolvido no acidente envolvendo vários carros havia sofrido ferimentos graves.

  • Comunicado oficial do Fenerbahçe

    O Fenerbahçe divulgou um comunicado oficial para esclarecer os acontecimentos e fornecer informações atualizadas sobre o estado de saúde de Saran. O clube declarou: “Nosso presidente, Sadettin Saran, se envolveu hoje em um acidente de trânsito ao chegar ao nosso clube. Foi informado que nosso presidente, o motorista do veículo e as pessoas no outro veículo envolvido no acidente encontram-se bem, sem ferimentos.”

    O gigante da Super Lig confirmou ainda que Saran não deixou que o incidente atrapalhasse suas funções profissionais. O comunicado continuou: “Nosso presidente está atualmente em nosso clube e segue com sua agenda conforme planejado. Desejamos uma rápida recuperação a todos os envolvidos no acidente.”



  • Sadettin Saran FenerbahceX/Fenerbahce

    Tudo como de costume para a Saran

    Demonstrando resiliência, Saran teria chegado ao estádio logo após o acidente para participar de uma reunião a portas fechadas com outros dirigentes do clube. Ele havia sido nomeado presidente do Fenerbahçe em setembro, realizando uma ambição de longa data de liderar a histórica instituição turca.

    Em campo, o Fenerbahçe continua em busca da glória nacional. Os Canários Amarelos ocupam atualmente a segunda posição na tabela da Super Lig, quatro pontos atrás do líder Galatasaray, embora tenham disputado uma partida a mais que seus rivais de Istambul. O foco agora volta para a disputa pelo título, enquanto Saran continua em seu papel de liderança.

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