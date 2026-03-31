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Presidente do Fenerbahçe se envolve em acidente de carro
Incidente em Kadıköy
O acidente ocorreu na manhã de terça-feira, enquanto Sadettin Saran era levado de carro em direção ao estádio. De acordo com reportagens da mídia turca, a colisão aconteceu no bairro de Kadıköy, causando danos estruturais significativos ao veículo do presidente.
Saran era passageiro do carro no momento do impacto. Embora as imagens do local mostrassem que a frente do BMW ficou bastante amassada e o capô severamente danificado, os envolvidos tiveram a sorte de não sofrerem ferimentos graves. O outro veículo envolvido na colisão teria sofrido danos no para-choque.
Estado de saúde do presidente
Apesar da gravidade do acidente, os primeiros relatos indicam que Saran saiu com ferimentos relativamente leves. O presidente sofreu alguns cortes e contusões, enquanto seu motorista teve ferimentos leves durante a colisão.
Exames médicos realizados após o incidente confirmaram que ambos os homens estavam em boas condições. O clube agiu rapidamente para tranquilizar os torcedores e a comunidade futebolística, garantindo que a situação estava sob controle e que ninguém envolvido no acidente envolvendo vários carros havia sofrido ferimentos graves.
Comunicado oficial do Fenerbahçe
O Fenerbahçe divulgou um comunicado oficial para esclarecer os acontecimentos e fornecer informações atualizadas sobre o estado de saúde de Saran. O clube declarou: “Nosso presidente, Sadettin Saran, se envolveu hoje em um acidente de trânsito ao chegar ao nosso clube. Foi informado que nosso presidente, o motorista do veículo e as pessoas no outro veículo envolvido no acidente encontram-se bem, sem ferimentos.”
O gigante da Super Lig confirmou ainda que Saran não deixou que o incidente atrapalhasse suas funções profissionais. O comunicado continuou: “Nosso presidente está atualmente em nosso clube e segue com sua agenda conforme planejado. Desejamos uma rápida recuperação a todos os envolvidos no acidente.”
- X/Fenerbahce
Tudo como de costume para a Saran
Demonstrando resiliência, Saran teria chegado ao estádio logo após o acidente para participar de uma reunião a portas fechadas com outros dirigentes do clube. Ele havia sido nomeado presidente do Fenerbahçe em setembro, realizando uma ambição de longa data de liderar a histórica instituição turca.
Em campo, o Fenerbahçe continua em busca da glória nacional. Os Canários Amarelos ocupam atualmente a segunda posição na tabela da Super Lig, quatro pontos atrás do líder Galatasaray, embora tenham disputado uma partida a mais que seus rivais de Istambul. O foco agora volta para a disputa pelo título, enquanto Saran continua em seu papel de liderança.