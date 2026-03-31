Presidente do Fenerbahçe se envolve em acidente de carro

O acidente ocorreu na manhã de terça-feira, enquanto Sadettin Saran era levado de carro em direção ao estádio. De acordo com reportagens da mídia turca, a colisão aconteceu no bairro de Kadıköy, causando danos estruturais significativos ao veículo do presidente.

Saran era passageiro do carro no momento do impacto. Embora as imagens do local mostrassem que a frente do BMW ficou bastante amassada e o capô severamente danificado, os envolvidos tiveram a sorte de não sofrerem ferimentos graves. O outro veículo envolvido na colisão teria sofrido danos no para-choque.



