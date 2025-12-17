Postura de Gabigol contra o Corinthians ainda gera incômodo no Cruzeiro

A postura de Gabriel Barbosa após a eliminação do Cruzeiro diante do Corinthians, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, ainda gera incômodo nos bastidores, como soube a GOAL. O pênalti desperdiçado e a saída à francesa da Neo Química Arena são pontos sensíveis na Toca da Raposa II.

Mesmo os defensores do atacante ficaram incomodados com a forma como ele reagiu à derrota para o clube paulista. O jogador desperdiçou a quinta cobrança dos mineiros na disputa de pênaltis — o gol classificaria a equipe para a decisão do torneio de mata-mata. No vestiário, foi duramente cobrado pelos companheiros de elenco e não reagiu de forma considerada positiva.

Para agravar a situação, deixou o estádio sem o uniforme do Cruzeiro e permaneceu em São Paulo, enquanto toda a delegação cruzeirense retornou a Belo Horizonte — não havia previsão de liberação dos atletas, sobretudo por existir a possibilidade de avanço para a decisão do torneio.