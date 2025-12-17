+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Flamengo v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Thiago Fernandes

Postura de Gabigol contra o Corinthians ainda gera incômodo no Cruzeiro

Diretoria se incomodou com o comportamento do atacante na eliminação para os paulistas na Copa do Brasil

A postura de Gabriel Barbosa após a eliminação do Cruzeiro diante do Corinthians, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, ainda gera incômodo nos bastidores, como soube a GOAL. O pênalti desperdiçado e a saída à francesa da Neo Química Arena são pontos sensíveis na Toca da Raposa II.

Mesmo os defensores do atacante ficaram incomodados com a forma como ele reagiu à derrota para o clube paulista. O jogador desperdiçou a quinta cobrança dos mineiros na disputa de pênaltis — o gol classificaria a equipe para a decisão do torneio de mata-mata. No vestiário, foi duramente cobrado pelos companheiros de elenco e não reagiu de forma considerada positiva.

Para agravar a situação, deixou o estádio sem o uniforme do Cruzeiro e permaneceu em São Paulo, enquanto toda a delegação cruzeirense retornou a Belo Horizonte — não havia previsão de liberação dos atletas, sobretudo por existir a possibilidade de avanço para a decisão do torneio.

  • Brazil v Uruguay - FIFA World Cup 2022 Qatar QualifierGetty Images Sport

    Saída iminente

    Gabigol e Cruzeiro já discutiam a possibilidade de saída antes mesmo do pênalti desperdiçado diante do Corinthians, como soube a GOAL. No entanto, após o episódio, há o entendimento nos bastidores do clube de que não há mais clima para a permanência do camisa 9 no elenco. A contratação do técnico Tite, antigo desafeto do centroavante, é outro aspecto que se torna um empecilho para a sequência do jogador no plantel em 2026. Embora tenha contrato até dezembro de 2028, o atacante não está mais nos planos do clube para a temporada seguinte.

  • Hugo Souza, Corinthians x Cruzeiro, Copa do Brasil 2025Rodrigo Coca / Corinthians

    Incômodo anterior

    A eliminação para o Corinthians intensificou as críticas a Gabigol pela postura nos bastidores do Cruzeiro. Integrantes do departamento de futebol já haviam reclamado sobre o comportamento do jogador na Toca da Raposa II, como soube a GOAL. As avaliações, entretanto, eram veladas, mas desde o fim da participação do time na Copa do Brasil, tornaram-se mais frequentes entre os profissionais do clube.

  • Santos v Internacional - Brasileirao Series A 2015Getty Images Sport

    Interesse do Santos

    O Santos já apresentou uma proposta formal pela contratação do atacante. O diretor-executivo de futebol do Peixe, Alexandre Mattos, ofereceu salários na casa de R$ 1,5 milhão mensais a Gabriel Barbosa. Agora, os clubes discutem o formato da liberação e veem duas alternativas: rescisão antecipada do contrato ou empréstimo gratuito com opção de compra. O atleta já deu sinal positivo para deixar a Toca da Raposa II e voltar à Vila Belmiro em 2026.

