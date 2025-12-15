Santos quer intensificar conversas por Gabigol após eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil

Gabigol é o grande sonho do Santos para reforçar o ataque da equipe de olho em 2026. O Peixe não faz questão de esconder isso e agora, com a eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil, vai intensificar as conversas para tentar repatriar o jogador de 29 anos.

Há algumas semanas, o estafe de Gabigol havia sinalizado ao Cruzeiro o interesse numa transferência, de olho numa maior minutagem. Segundo soube a GOAL, o time Celeste deixou claro que não dificultaria uma possível saída, tendo em vista o alto investimento que fez no atleta entre salários e luvas. No entanto, gostaria de receber uma compensação financeira.

Se o futuro de Gabigol parecia longe do time Celeste nesta reta final de temporada, depois da eliminação na Copa do Brasil a situação do atacante se complicou ainda mais. Nas redes sociais, torcedores fazem coro pela saída do jogador, que perdeu uma penalidade decisiva diante do Corinthians, culminando na eliminação do time mineiro na semifinal da Copa do Brasil.