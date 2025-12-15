+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Cruzeiro v Sport Recife - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Raisa Simplicio

Santos quer intensificar conversas por Gabigol após eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil

Clube já vinha monitorando a situação do atacante na Raposa e vê Alexandre Mattos como trunfo

Gabigol é o grande sonho do Santos para reforçar o ataque da equipe de olho em 2026. O Peixe não faz questão de esconder isso e agora, com a eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil, vai intensificar as conversas para tentar repatriar o jogador de 29 anos.

Há algumas semanas, o estafe de Gabigol havia sinalizado ao Cruzeiro o interesse numa transferência, de olho numa maior minutagem. Segundo soube a GOAL, o time Celeste deixou claro que não dificultaria uma possível saída, tendo em vista o alto investimento que fez no atleta entre salários e luvas. No entanto, gostaria de receber uma compensação financeira.

Se o futuro de Gabigol parecia longe do time Celeste nesta reta final de temporada, depois da eliminação na Copa do Brasil a situação do atacante se complicou ainda mais. Nas redes sociais, torcedores fazem coro pela saída do jogador, que perdeu uma penalidade decisiva diante do Corinthians, culminando na eliminação do time mineiro na semifinal da Copa do Brasil.

  • Cruzeiro v Corinthians - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Projeto Gabigol

    O Santos entende que Gabigol é o nome ideal para assumir o protagonismo no ataque do Peixe. Nenhum jogador conseguiu se firmar na posição. Diante deste cenário, o clube pode oferecer, pelo menos no início, a titularidade na posição e a possibilidade de recuperar o prestígio com sequência de jogos.

    O clube também aposta na boa relação do atleta com Alexandre Mattos, diretor responsável pela ida do atacante para o Cruzeiro, no início do ano.

    Paralelo a isso, a diretoria trabalha pela renovação de Neymar, e entende que pode fazer o casamento perfeito entre o camisa 10 e o 9.

