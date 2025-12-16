O Corinthians já foi campeão da Copa do Brasil? Quantos títulos o Timão tem?

Embora tenha sido campeão em três edições, o Corinthians também ficou com o vice-campeonato em outras quatro oportunidades. Em 2001, o time alvinegro foi derrotado na final pelo Grêmio. Em 2008, a história se repetiu, desta vez contra o Sport. Já em 2018, o Timão perdeu para o Cruzeiro, enquanto em 2022 o adversário na decisão foi o Flamengo, com derrota nos pênaltis.

Agora, em 2025, o Corinthians busca mais uma vez o título da Copa do Brasil. Será a oitava vez que o clube decide a competição. A campanha até a final é marcada por uma vitória emblemática sobre o maior rival, o Palmeiras, nas oitavas de final, além das eliminações de Athletico-PR, nas quartas, e do Cruzeiro, na semifinal, antes de encarar o Vasco na decisão.