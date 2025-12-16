+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Corinthians Copa do Brasil campeãoGetty Images
Pedro Augusto Dias

O Corinthians já foi campeão da Copa do Brasil? Quantos títulos o Timão tem?

Tradição, decisões marcantes e uma nova chance de título colocam o Timão novamente no centro da principal competição eliminatória do país

O Corinthians, um dos maiores e mais tradicionais clubes do Brasil, possui uma história rica e repleta de conquistas. Fundado em 1910, o time alvinegro construiu uma reputação que transcende gerações, conquistando diversos títulos nacionais e internacionais. Quando se trata da Copa do Brasil, o Timão é presença constante, mostrando seu poderio em uma das competições mais importantes do futebol brasileiro.

Ao longo dos anos, o Timão teve grandes momentos na Copa do Brasil, conquistando a competição em três ocasiões. Em 1995, 2002 e 2009, o Corinthians levantou o troféu da Copa do Brasil, sendo um dos clubes mais vitoriosos da história do torneio.

  • Deivid Corinthians 2002Getty Images

    O Corinthians e os títulos da Copa do Brasil

    O Corinthians tem uma trajetória marcante na Copa do Brasil, com três títulos conquistados. A primeira vitória veio em 1995, quando o time superou o Grêmio na final, sagrando-se campeão com destaque a Marcelino Carioca. Quatro anos depois, em 2002, o Timão voltou a se consagrar vencedor, agora contra o Brasiliense. A última conquista do Corinthians na competição aconteceu em 2009, quando derrotou o Internacional, garantindo seu terceiro título.

  • Flamengo v Corinthians - Copa do Brasil 2022: FinalGetty Images Sport

    Vice-campeonatos e o caminho para 2025

    Embora tenha sido campeão em três edições, o Corinthians também ficou com o vice-campeonato em outras quatro oportunidades. Em 2001, o time alvinegro foi derrotado na final pelo Grêmio. Em 2008, a história se repetiu, desta vez contra o Sport. Já em 2018, o Timão perdeu para o Cruzeiro, enquanto em 2022 o adversário na decisão foi o Flamengo, com derrota nos pênaltis.

    Agora, em 2025, o Corinthians busca mais uma vez o título da Copa do Brasil. Será a oitava vez que o clube decide a competição. A campanha até a final é marcada por uma vitória emblemática sobre o maior rival, o Palmeiras, nas oitavas de final, além das eliminações de Athletico-PR, nas quartas, e do Cruzeiro, na semifinal, antes de encarar o Vasco na decisão.

