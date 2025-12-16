O Corinthians já foi campeão da Copa do Brasil? Quantos títulos o Timão tem?

O Corinthians, um dos maiores e mais tradicionais clubes do Brasil, possui uma história rica e repleta de conquistas. Fundado em 1910, o time alvinegro construiu uma reputação que transcende gerações, conquistando diversos títulos nacionais e internacionais. Quando se trata da Copa do Brasil, o Timão é presença constante, mostrando seu poderio em uma das competições mais importantes do futebol brasileiro.
Ao longo dos anos, o Timão teve grandes momentos na Copa do Brasil, conquistando a competição em três ocasiões. Em 1995, 2002 e 2009, o Corinthians levantou o troféu da Copa do Brasil, sendo um dos clubes mais vitoriosos da história do torneio.
