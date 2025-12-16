Reunião, avião do presidente e saída de Gabigol: os bastidores da chegada de Tite ao Cruzeiro

O Cruzeiro se prepara para anunciar o técnico Tite até dezembro de 2026. O treinador, inclusive, já está em Belo Horizonte para firmar o compromisso com o clube. A chegada à Toca da Raposa II aconteceu rapidamente após uma reunião entre as partes em São Paulo. A GOAL apurou bastidores do acordo para a contratação do treinador.

O primeiro contato da diretoria do Cruzeiro com o estafe de Tite aconteceu ainda na semana passada, mais especificamente na última quinta-feira (11), dia seguinte à derrota para o Corinthians, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

A conversa com o técnico foi com o intuito de demonstrar interesse em tê-lo no cargo que era ocupado pelo português Leonardo Jardim. Tite, na ocasião, deu sinal positivo e ouviu a promessa de que seria a primeira opção da diretoria para assumir o cargo. Dentre os assuntos abordados no contato preliminar, estava o futuro de Gabigol.