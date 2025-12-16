+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Botafogo v Flamengo - Brasileirao 2024Getty Images Sport
Thiago Fernandes

Reunião, avião do presidente e saída de Gabigol: os bastidores da chegada de Tite ao Cruzeiro

Treinador desembarcou em Belo Horizonte na manhã desta terça-feira (16) para assinar contrato de uma temporada com o clube mineiro

O Cruzeiro se prepara para anunciar o técnico Tite até dezembro de 2026. O treinador, inclusive, já está em Belo Horizonte para firmar o compromisso com o clube. A chegada à Toca da Raposa II aconteceu rapidamente após uma reunião entre as partes em São Paulo. A GOAL apurou bastidores do acordo para a contratação do treinador.

O primeiro contato da diretoria do Cruzeiro com o estafe de Tite aconteceu ainda na semana passada, mais especificamente na última quinta-feira (11), dia seguinte à derrota para o Corinthians, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

A conversa com o técnico foi com o intuito de demonstrar interesse em tê-lo no cargo que era ocupado pelo português Leonardo Jardim. Tite, na ocasião, deu sinal positivo e ouviu a promessa de que seria a primeira opção da diretoria para assumir o cargo. Dentre os assuntos abordados no contato preliminar, estava o futuro de Gabigol.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Corinthians v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    SAÍDA DE GABIGOL

    Tite não fez qualquer exigência sobre uma eventual saída de Gabigol do Cruzeiro, mas ouviu de um integrante do departamento de futebol que o atacante não está nos planos para a próxima temporada, mesmo que tenha contrato até dezembro de 2028 e o discurso público seja voltado para a permanência do centroavante de 29 anos. Para evitar problemas no vestiário, a cúpula cruzeirense está disposta a facilitar uma transferência do jogador.

    • Publicidade
  • FBL-BRA-ZAGALLO-FUNERALAFP

    REUNIÃO EM SÃO PAULO

    A primeira reunião presencial entre Tite e integrantes do departamento de futebol do Cruzeiro aconteceu na tarde de segunda-feira (15). O diretor-executivo de futebol, Joaquim Pinto, viajou a São Paulo para discutir a chegada do treinador à Toca da Raposa II. O português foi à cidade com o intuito de alinhar detalhes do planejamento do futebol e também do contrato que será assinado pelo treinador.

    Tite também recebeu proposta para comandar o Internacional, mas ficou mais satisfeito com o projeto desenhado pelo Cruzeiro, especialmente pela possibilidade de disputar a Copa Libertadores novamente. Ele venceu a competição em 2012, quando comandava o Corinthians.

  • Cruzeiro v Sao Paulo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    VIAGEM EM AVIÃO DO PRESIDENTE

    A chegada de Tite a Belo Horizonte foi por meio do avião particular de Pedro Lourenço, presidente da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Cruzeiro. O dirigente cedeu a aeronave para que o treinador viajasse à capital mineira para assinatura do novo contrato, até dezembro de 2026.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0