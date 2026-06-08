Posição sem dono: por que a lateral virou problema crônico da seleção brasileira nas últimas Copas?

O problema começou em 2018. Titular absoluto da camisa 2 e um dos líderes da equipe de Tite, Daniel Alves sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo enquanto defendia o Paris Saint-Germain, poucos dias antes da convocação para a Copa do Mundo da Rússia.

Sem seu principal lateral, Tite apostou em Danilo como titular e chamou Fagner para compor o elenco. A situação, porém, voltou a se complicar durante o torneio. Danilo sofreu uma lesão logo na estreia contra a Suíça e ficou fora de boa parte da campanha brasileira.

Quatro anos depois, no Catar, o roteiro se repetiu. Novamente titular, Danilo lesionou o ligamento medial do tornozelo esquerdo na partida de estreia contra a Sérvia. Embora não tenha sido cortado, ficou fora da fase de grupos e só retornou no mata-mata. Durante sua ausência, Éder Militão precisou ser improvisado na lateral direita.

Agora, em 2026, o cenário se tornou ainda mais delicado. Antes mesmo da convocação final, Carlo Ancelotti já havia perdido Militão, apontado internamente como um dos favoritos para assumir a posição. Sem o defensor do Real Madrid, Wesley ganhou espaço e se consolidou como principal alternativa.

Mas a história voltou a se repetir. O lateral de 22 anos sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda durante a preparação para o Mundial e foi cortado da lista. O Brasil chega à Copa novamente sem o dono da posição.