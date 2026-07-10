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Pedro Augusto Dias

Do Porto ao futebol árabe: quem é Pedro Emanuel, novo técnico do Vasco?

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P. Emanuel

Português de 51 anos construiu carreira vitoriosa como jogador do Porto, conquistou títulos como treinador e chega ao Cruz-Maltino após oito temporadas no futebol árabe

O Vasco definiu seu novo comandante para a sequência da temporada. O português Pedro Emanuel, de 51 anos, foi o escolhido pela diretoria cruz-maltina e assinou contrato até o fim de 2026. A informação foi publicada pelo jornalista Venê Casagrande, do SBT.

Após uma longa trajetória no futebol árabe, o treinador desembarca no Brasil para viver sua primeira experiência no país.

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  • Pedro EmanuelGetty

    O início da carreira

    Antes de iniciar a carreira à beira do gramado, Pedro Emanuel construiu uma história de destaque como jogador do Porto. Atuando como zagueiro, conquistou cinco títulos do Campeonato Português, a Copa da Uefa de 2002/03, a Liga dos Campeões da temporada 2003/04 e o Mundial de Clubes de 2004. Entre 2005 e 2009, também exerceu a função de capitão da equipe.

    Depois de pendurar as chuteiras, permaneceu no Porto como auxiliar técnico e treinador das categorias de base. Entre 2011 e 2017, comandou clubes como Académica de Coimbra, Arouca, Estoril e Apollon Limassol, do Chipre, período em que conquistou seus primeiros títulos como treinador.

    Ao longo da carreira, Pedro Emanuel levantou quatro troféus: a Taça de Portugal de 2011/12 pela Académica de Coimbra, a Taça do Chipre e a Supertaça do Chipre pelo Apollon Limassol, além da Copa do Rei da Arábia Saudita de 2019, conquistada com o Al Taawoun.

    Foi justamente no Al Taawoun que viveu um dos melhores momentos da carreira. Entre 2018 e 2019, comandou a equipe em 36 partidas, somando 22 vitórias, oito empates e apenas seis derrotas, desempenho que lhe rendeu o título nacional e abriu portas para novos desafios no exterior.

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  • A carreira na Arábia

    Desde então, acumulou passagens por clubes como Almería, da Espanha, Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, além de Al Nassr, Al Khaleej e Al Fayha, da Arábia Saudita. Nos últimos anos, dirigiu equipes com objetivos mais modestos, brigando principalmente pela permanência na primeira divisão saudita.

    Seu trabalho mais recente foi no Al Fayha, que terminou a última edição da Liga Saudita na décima colocação entre 18 clubes. Curiosamente, após sua saída, o clube acertou a contratação de Fábio Carille, ex-técnico do Vasco.

  • Números

    Pedro Emanuel soma 461 jogos como treinador, com 163 vitórias, 116 empates e 182 derrotas, registrando média de 1,31 ponto por partida. Agora, o português terá a missão de recolocar o Vasco nos trilhos e buscar uma campanha de recuperação na temporada.

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