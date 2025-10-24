Por que Weverton é desfalque do Palmeiras na semifinal contra a LDU na semifinal da Libertadores 2025?

Assim como no jogo de ida da semifinal da Libertadores 2025 contra a LDU, Weverton, goleiro titular do Palmeiras, ficará de fora da partida de volta devido a uma fissura na mão direita. Esta será a quarta partida seguida do Verdão que o jogador perde, sendo que nas três anteriores, o time acumulou duas derrotas e um empate.
Weverton sofreu a lesão após um choque durante a vitória sobre o Juventude, no dia 11 de outubro, pela 27ª rodada do Brasileirão. Mesmo sentindo dores, ele voltou a atuar contra o Red Bull Bragantino, na vitória por 5 a 1 no Brasileirão 2025, mas foi poupado no jogos seguintes contra Flamengo, LDU e Cruzeiro. Na atual temporada, o goleiro veterano soma 58 partidas pelo Palmeiras.
A lesão de Weverton chega em um período crítico da temporada, em que o Palmeiras disputa a liderança do Campeonato Brasileiro com o Flamengo, com apenas um ponto de vantagem sobre os cariocas, enquanto busca um feito inédito para virar o 3 a 0 contra a LDU e conquistar o tetracampeonato da Libertadores.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢