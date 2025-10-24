Por que Weverton é desfalque do Palmeiras na semifinal contra a LDU na semifinal da Libertadores 2025?

Em um vídeo do portal oficial do Palmeiras, Weverton disse: "Fala, Família Palmeiras. Tudo bem? Bom, infelizmente eu tive uma fissura na mão que vai me afastar por uns dias. Graças a Deus, não foi nada grave, mas mão, para goleiro, sempre é importante. Então, é hora de tratar para recuperar bem e voltar 100%", afirmou.

"Não vou deixar de ressaltar minha importância e continuar exercendo minha liderança dentro da equipe. Não vou poder atuar, mas sem dúvida nenhuma vou estar no vestiário, no dia-a-dia, para poder passar uma mensagem positiva para todos os meus companheiros

"Estamos em um momento decisivo da temporada e todo mundo é muito importante. Tenho certeza que aquele que o Abel escolher para jogar vai fazer muito bem, e em breve estarei de volta de novo para fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol

"Agora, a minha função é poder dar tranquilidade, é poder ajudar de outra forma, com liderança no dia-a-dia e no vestiário. Vou fazer isso com muito orgulho e dedicação para que o Palmeiras continue no seu caminho de vitórias. A gente vem em um momento muito bom e tenho certeza que vamos continuar neste momento

"Vamos fazer cada um o seu melhor, e eu vou me dedicar muito para poder ajudá-los de outra forma. Em breve estarei de volta para fazer o que eu mais amo, que é vestir essa camisa, estar em campo fazendo defesas. Estamos juntos, um grande abraço e Avanti, Palestra!"