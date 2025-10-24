+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Weverton, Palmeiras, 2025Cesar Greco/Palmeiras
Joaquim Lira Viana

Por que Weverton é desfalque do Palmeiras na semifinal contra a LDU na semifinal da Libertadores 2025?

O goleiro titular do alviverde paulista ficará de fora do segundo jogo da semifinal da Libertadores 2025, no Allianz Parque

Assim como no jogo de ida da semifinal da Libertadores 2025 contra a LDU, Weverton, goleiro titular do Palmeiras, ficará de fora da partida de volta devido a uma fissura na mão direita. Esta será a quarta partida seguida do Verdão que o jogador perde, sendo que nas três anteriores, o time acumulou duas derrotas e um empate.

Weverton sofreu a lesão após um choque durante a vitória sobre o Juventude, no dia 11 de outubro, pela 27ª rodada do Brasileirão. Mesmo sentindo dores, ele voltou a atuar contra o Red Bull Bragantino, na vitória por 5 a 1 no Brasileirão 2025, mas foi poupado no jogos seguintes contra Flamengo, LDU e Cruzeiro. Na atual temporada, o goleiro veterano soma 58 partidas pelo Palmeiras. 

A lesão de Weverton chega em um período crítico da temporada, em que o Palmeiras disputa a liderança do Campeonato Brasileiro com o Flamengo, com apenas um ponto de vantagem sobre os cariocas, enquanto busca um feito inédito para virar o 3 a 0 contra a LDU e conquistar o tetracampeonato da Libertadores.

  • O que Weverton disse?

    Em um vídeo do portal oficial do Palmeiras, Weverton disse: "Fala, Família Palmeiras. Tudo bem? Bom, infelizmente eu tive uma fissura na mão que vai me afastar por uns dias. Graças a Deus, não foi nada grave, mas mão, para goleiro, sempre é importante. Então, é hora de tratar para recuperar bem e voltar 100%", afirmou.

    "Não vou deixar de ressaltar minha importância e continuar exercendo minha liderança dentro da equipe. Não vou poder atuar, mas sem dúvida nenhuma vou estar no vestiário, no dia-a-dia, para poder passar uma mensagem positiva para todos os meus companheiros

    "Estamos em um momento decisivo da temporada e todo mundo é muito importante. Tenho certeza que aquele que o Abel escolher para jogar vai fazer muito bem, e em breve estarei de volta de novo para fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol

    "Agora, a minha função é poder dar tranquilidade, é poder ajudar de outra forma, com liderança no dia-a-dia e no vestiário. Vou fazer isso com muito orgulho e dedicação para que o Palmeiras continue no seu caminho de vitórias. A gente vem em um momento muito bom e tenho certeza que vamos continuar neste momento

    "Vamos fazer cada um o seu melhor, e eu vou me dedicar muito para poder ajudá-los de outra forma. Em breve estarei de volta para fazer o que eu mais amo, que é vestir essa camisa, estar em campo fazendo defesas. Estamos juntos, um grande abraço e Avanti, Palestra!"

  • Carlos Miguel, Palmeiras, 2025Fabio Menotti/Palmeiras

    O substituto: Carlos Miguel

    Com a lesão de seu goleiro titular, Abel Ferreira acabou optando por Carlos Miguel, ex-Corinthians e contratado do Nottingham Forest na última janela de transferências por 5,5 milhões de euros (R$ 34,7 milhões na cotação atual) e mais 500 mil euros em bônus (R$ 3,1 milhões). 

    O goleiro de 27 anos fez sua estreia na partida contra o Flamengo, que terminou em 3 a 2 para os rubro-negros, foi titular no 3 a 0 contra a LDU, na semifinal da Libertadores 2025, e no 0 a 0 contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, no último domingo (26). A lesão de Weverton foi a chance para Carlos Miguel mostrar seu valor e demonstrar serviço, mas o time ainda não conseguiu uma vitória com sua presença debaixo das três traves.

  • O que vem por aí?

    Nesta quinta-feira, 29 de outubro, o Palmeiras terá um dos confrontos mais importantes da sua história, buscando uma virada no Allianz Parque por quatro gols ou mais de diferença contra a LDU. Seria um feito inédito para o clube, que nunca virou uma série de mata-mata na Libertadores. Depois disso, eles enfrentam o Juventude, fora de casa, no dia 2 de novembro, pela 31ª rodada do Brasileirão 2025.

