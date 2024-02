Por que Sergio Ramos deixou o Real Madrid?

Zagueiro espanhol queria renovar contrato e até aceitava uma diminuição salarial

O dia 16 de junho de 2021 não foi um dia comum na vida de Sergio Ramos. Mas não mesmo. Naquele dia, o Real Madrid oficializou que os caminhos do clube e do defensor se separariam após 16 temporadas e 22 títulos.

Ídolo do clube, Ramos foi um dos grandes defensores não só da história dos Blancos, mas também da seleção da Espanha, conquistando títulos como da Copa do Mundo e da Eurocopa. Porém, foi em Madri que fez sua carreira, sendo peça-chave do histórico tricampeonato da Champions League, entre 2016 e 2018, e da conquista de 2014.

Abaixo, a GOAL te explica as razões e como se deu a saída do capitão do Real Madrid...

