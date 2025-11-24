Por que Neymar é desfalque do Santos contra o Internacional pelo Brasileirão 2025?

O Santos não vem tendo um ano fácil. O Brasileirão 2025 está acabando e a equipe é a primeira na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição com 37 pontos. O duelo desta rodada é crucial: o Peixão recebe o Internacional e, se ganhar, tem a oportunidade de sair do Z4. No entanto, para o confronto em questão, Neymar será poupado após sentir desconfortos no joelho, incômodo que surgiu durante a partida contra o Mirassol, na última rodada.

Segundo apuração da ESPN, o camisa 10 ficará ausente por precaução, já que não há nenhuma lesão confirmada, e seu joelho está apenas inchado. Durante a partida com o Mirassol, ele sentiu o desconforto no primeiro tempo, mas decidiu permanecer por se tratar de uma partida importante na temporada e para a luta contra o rebaixamento. Neymar chegou a marcar na partida, aos quatro minutos do primeiro tempo, mas aos 61 concedeu um pênalti a Reinaldo, que converteu a cobrança a empatou o jogo em 1 a 1.

A maior probabilidade é que Neymar apareça novamente no confronto contra o Sport, válido pela 36ª rodada, que acontece nesta sexta-feira (28).