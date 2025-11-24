+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Santos v Mirassol - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Por que Neymar é desfalque do Santos contra o Internacional pelo Brasileirão 2025?

Em meio à reta final complicada para o Santos, o camisa 10 será preservado contra o Internacional no duelo da 35ª rodada

O Santos não vem tendo um ano fácil. O Brasileirão 2025 está acabando e a equipe é a primeira na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição com 37 pontos. O duelo desta rodada é crucial: o Peixão recebe o Internacional e, se ganhar, tem a oportunidade de sair do Z4. No entanto, para o confronto em questão, Neymar será poupado após sentir desconfortos no joelho, incômodo que surgiu durante a partida contra o Mirassol, na última rodada.

Segundo apuração da ESPN, o camisa 10 ficará ausente por precaução, já que não há nenhuma lesão confirmada, e seu joelho está apenas inchado. Durante a partida com o Mirassol, ele sentiu o desconforto no primeiro tempo, mas decidiu permanecer por se tratar de uma partida importante na temporada e para a luta contra o rebaixamento. Neymar chegou a marcar na partida, aos quatro minutos do primeiro tempo, mas aos 61 concedeu um pênalti a Reinaldo, que converteu a cobrança a empatou o jogo em 1 a 1.

A maior probabilidade é que Neymar apareça novamente no confronto contra o Sport, válido pela 36ª rodada, que acontece nesta sexta-feira (28). 

  • Disputa acirrada na tabela

    Chegando na 35ª rodada, o Santos está a dois pontos do Vitória, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, que tem 39, mas jogou um jogo a mais que o Peixe. Acima do time baiano está o Inter, que ocupa a 15ª colocação, com 40 pontos. Isso significa que, se o Santos levar a melhor na Vila Belmiro e o Vitória tropeçar, em casa, contra o Mirassol, a equipe de Juan Pablo Vojvoda conseguiria sair do Z4 e ter um breve respiro. No entanto, se o Santos perder do Internacional e o Vitória vencer, o time entraria nas três últimas rodadas com uma tarefa árdua a cumprir para se manter na Série A.

  • Santos v Fortaleza - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Os últimos confrontos do Santos no campeonato

    Após o jogo contra o Internacional em casa, o Santos recebe o Sport, já rebaixado para a Série B de 2026. Até agora, tudo leva a crer que Neymar estará apto para o confronto. Depois disso, eles visitam o Juventude, em Caxias do Sul, pela 37ª rodada, no dia 3/12, e finalizam sua campanha no Brasileirão 2025 contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro, no dia 7/12.
    Apesar do Santos se encontrar na zona de rebaixamento, muitas reviravoltas podem acontecer e o time de Vojvoda ainda tem a chance de permanecer na primeira divisão durante o ano de 2026.

