Por que Dimitri Payet é desfalque do Vasco contra o Marcílio Dias, pela Copa do Brasil 2024

Um dos principais jogadores da equipe treinada por Ramón Díaz não estará disponível na estreia na Copa do Brasil

Dimitri Payet tem sido um dos principais destaques do Vasco neste início de temporada 2024. Demonstrando estar mais em forma do que em sua chegada no ano passado, o francês vai destilando habilidade e poder decisivo na equipe treinada por Ramón Díaz.

No entanto, Payet não será usado na estreia cruz-maltina na Copa do Brasil. O jogador sequer viajou com o elenco para Itajaí, Santa Catarina, e o motivo não é suspensão nem contusão.

