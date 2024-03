Por que Germán Cano e Paulo Henrique Ganso são desfalques do Fluminense contra o Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca?

Dupla terminou o primeiro jogo da decisão lesionada, mas já estão tratando de suas respectivas lesões no Departamento Médico do Tricolor

O Fluminense anunciou que o atacante Germán Cano e o meia Paulo Henrique Ganso não participarão do Fla-Flu deste sábado (16), às 21h (de Brasília), no Maracanã, valendo vaga na decisão do Campeonato Carioca, devido a lesões, ocorridas no primeiro jogo da semifinal. Segundo o boletim, a dupla já se encontra em processo de recuperação no CT Carlos Castilho. Ambos serão ausências para o técnico Fernando Diniz.

Abaixo, a GOAL detalha as lesões e quem serão os substitutos da dupla.