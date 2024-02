Por que Atlético-MG pode efetivar Victor no cargo de Rodrigo Caetano, a caminho da CBF

Ídolo do clube, ex-goleiro foi o braço direito de Rodrigo Caetano durante os últimos anos e pode sucedê-lo como diretor de futebol

O Atlético-MG ainda não se decidiu sobre o sucessor de Rodrigo Caetano no cargo de diretor-executivo, mas estuda a efetivação de Victor, ex-goleiro e atual gerente de futebol do clube. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela reportagem. O ídolo é visto como uma forma de continuidade ao atual trabalho nos bastidores da Cidade do Galo, como soube a GOAL.

Os investidores da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Atlético-MG entendem que será difícil encontrar um substituto à altura de Rodrigo Caetano e, por isso, creem que é possível promover o atual profissional do clube ao cargo. A decisão ainda não foi tomada, mas este é um movimento que tem ganhado força nos bastidores.

O Galo aguarda apenas a formalização do acordo entre Rodrigo Caetano e CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para o cargo de coordenador de seleções para definir o novo responsável pela função no clube. Hoje, Victor é o nome mais forte na diretoria.

