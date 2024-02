Atlético-MG aprova Leonardo para a diretoria de futebol, mas ainda não fez contato

Com a iminente saída de Rodrigo Caetano, que vai para a CBF, a diretoria do Galo está à procura de um profissional para a diretoria de futebol

O Atlético-MG aprova o nome de Leonardo para o cargo de diretor de futebol, mas não fez contato com o dirigente, que tem passagens por Paris Saint-Germain e Milan, como soube a GOAL. Os investidores do clube aguardam a confirmação oficial da saída de Rodrigo Caetano para que seja feito o primeiro contato com o profissional no mercado da bola.

O executivo do Galo já deu sinal positivo para assumir o cargo de coordenador de seleções da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), mas ainda não comunicou os mineiros sobre a decisão. Ele deve ser anunciado como diretor da entidade ainda nesta semana.

O Atlético-MG tentou a manutenção de Rodrigo Caetano após reunião na última sexta-feira (2). Contudo, o diretor de futebol não apontou uma decisão sobre o futuro na ocasião. O executivo disse que tinha recebido um contato, mas ainda não havia uma proposta oficial. Em que pese o teor da conversa, ele nem sequer compareceu ao clássico contra o Cruzeiro, no último sábado (3), na Arena MRV, pelo Campeonato Mineiro.

