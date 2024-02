Diretor do Palmeiras é sugerido para o futebol do Atlético-MG

Empresário indicou João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Verdão, à diretoria do Galo

O coordenador das categorias de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, foi sugerido ao Atlético-MG para o cargo de diretor de futebol, como soube a GOAL. Um importante empresário do mundo do futebol fez contato com o presidente Sérgio Coelho e indicou o profissional nos últimos dias. O Galo não se posicionou, mas o nome agrada nos bastidores.

O dirigente palmeirense é visto como um profissional experiente e bem-sucedido no Brasil — ele foi o responsável por revelar joias da base, como Endrick, Estevão William, Danilo e Gabriel Menino, e ainda venceu duas edições de Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2022 e 2023.

Recentemente, João Paulo Sampaio recebeu propostas de dois clubes do Brasil, mas optou por seguir na Academia de Futebol, onde está desde maio de 2015. O Bahia, após a transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol), e o Corinthians apresentaram ofertas ao profissional, que preferiu a manutenção no Palmeiras. O empresário que fez contato com a diretoria do Atlético-MG acredita que ele teria outra postura em caso de contato do Galo.

