Plano de transferências... Deco decide vender dois jogadores do Barcelona

A diretoria esportiva do Barcelona, liderada por Deco, começou a planejar a próxima janela de transferências de verão, com o objetivo de reforçar o elenco do time catalão por meio de várias contratações para continuar competindo tanto no cenário nacional quanto no europeu.

O Barcelona, sob o comando do técnico alemão Hans Flick, conquistou a tríplice coroa nacional na temporada passada e, nesta temporada, lidera a classificação da La Liga, estando perto de conquistar o título, além de ter chegado às quartas de final da Liga dos Campeões.

Antes de concluir as negociações da janela de transferências de verão, o Barcelona precisa vender alguns de seus jogadores para levantar os recursos necessários para fechar os novos contratos.

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