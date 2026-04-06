Plano de transferências... Deco decide vender dois jogadores do Barcelona

A possível saída desses dois jogadores se encaixa perfeitamente nos planos de Deco para reformular o time catalão.
A prioridade é contratar um atacante de alto nível, tendo como principal alvo Julián Álvarez, estrela do Atlético de Madrid, além de renovar o contrato de Robert Lewandowski por mais um ano, ainda que com condições financeiras menos vantajosas após quatro temporadas como principal artilheiro do time.
O atacante polonês chegou do Bayern de Munique com um dos contratos mais lucrativos da história do Barça, e o clube está ciente de que qualquer renovação deve ser adaptada à nova situação.
Os planos esportivos do Barcelona não param por aí, já que o clube também pretende contratar um zagueiro central, sendo Alessandro Bastoni um dos nomes preferidos, além de trazer um promissor ponta-esquerda.
A lista de candidatos inclui nomes como Scheldrop, Jan Verrilli e Victor Muñoz. De qualquer forma, há uma condição fundamental que não pode ser negociada: o salário deve estar ao alcance do clube, devido às dificuldades financeiras que o clube ainda enfrenta.
É exatamente por isso que a contratação desse ala não é tarefa fácil; na verdade, as chances de Marcus Rashford permanecer no clube diminuíram significativamente.
A opção de compra de 30 milhões de euros, incluída em seu contrato de empréstimo, continua sendo uma quantia elevada para o Barcelona, mesmo que possa ser paga em parcelas. A isso se soma seu alto salário, o que complica ainda mais o cumprimento das regras de fair play financeiro do clube.
Nesse contexto, a possibilidade da saída de Ferran Torres e Marc Casado ganha força nos planos de Deco, não apenas pela importância esportiva dos dois, mas porque eles podem ser a chave para dar início a grande parte do processo de reconstrução do Barcelona que o clube busca realizar neste verão.