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Plano de transferências... Deco decide vender dois jogadores do Barcelona

Mercado da bola
Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Deco
F. Torres
M. Casado
Espanha
Portugal

O Barcelona se reorganiza para as novas contratações

A diretoria esportiva do Barcelona, liderada por Deco, começou a planejar a próxima janela de transferências de verão, com o objetivo de reforçar o elenco do time catalão por meio de várias contratações para continuar competindo tanto no cenário nacional quanto no europeu.

O Barcelona, sob o comando do técnico alemão Hans Flick, conquistou a tríplice coroa nacional na temporada passada e, nesta temporada, lidera a classificação da La Liga, estando perto de conquistar o título, além de ter chegado às quartas de final da Liga dos Campeões.

Antes de concluir as negociações da janela de transferências de verão, o Barcelona precisa vender alguns de seus jogadores para levantar os recursos necessários para fechar os novos contratos.

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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Planos para a nova temporada

    A diretoria esportiva do Barcelona já começou a traçar seus planos para a próxima temporada, segundo o jornal catalão “Sport”.

    Dois nomes se destacam na lista dos que devem deixar o Barça: Ferran Torres e Marc Casado.

    A possível saída deles facilitaria a concretização de várias contratações que o clube considera prioritárias para reforçar o time na nova temporada.

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  • Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ferran Torres... A situação está clara

    A situação ficou totalmente clara em relação a Ferran Torres, cujo contrato vai até 2027, mas o clube ainda não lhe ofereceu uma renovação, o que é um indicador importante de sua posição atual no time catalão.

    Nesta temporada, Ferran enfrentou um verdadeiro teste como atacante de ofício: recebeu destaque, tempo de jogo suficiente e teve um desempenho consistente, chegando até a ter, em alguns momentos, um impacto maior do que o próprio Lewandowski. No entanto, segundo o jornal “Sport”, o clube acredita que ele não atendeu às expectativas.

    Os números não contribuem para mudar essa percepção. Ferran não marca nenhum gol desde 31 de janeiro, quando balançou as redes do Elche, e, desde então, seu papel ofensivo diminuiu, num momento em que o Barcelona precisava urgentemente de mais poder ofensivo.

    Com um ano restante em seu contrato até o final da próxima temporada, sua possível venda é vista como um negócio financeiramente muito atraente, tanto em termos da receita que pode gerar quanto do espaço que liberaria no teto salarial.

  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Mark Cassado... Um caso à parte

    O nome de Marc Casado voltou a surgir, um nome que tem sido bastante mencionado nos planos do Barcelona.

    O contrato do meio-campista vai até 2028, ou seja, um ano a mais do que o de Ferran Torres, e há pouco mais de um mês começaram as primeiras tentativas de discutir a possibilidade de renová-lo.

    Esta não foi a primeira vez que o clube quis avaliar sua situação.

    No verão passado, o Barcelona entrou em contato para saber suas intenções e, de fato, houve uma conversa direta entre Casado e Hans Flick. O técnico queria saber seus planos, e a resposta do jogador foi categórica: “Vou ficar”. Desde então, a discussão foi considerada encerrada.

    No entanto, o nome de Casado não saiu do radar do mercado de transferências. Vários clubes demonstraram grande interesse nele, e o Atlético de Madrid foi um dos mais insistentes, tendo apresentado uma oferta em janeiro passado. E não foi o único.

    Agora, resta saber se a falta de tempo de jogo e a ausência de um papel de destaque o levarão a repensar seu futuro, apesar de seu total compromisso com o Barcelona; de qualquer forma, a questão permanece em aberto do ponto de vista do clube.


  • Planos de decoração

    A possível saída desses dois jogadores se encaixa perfeitamente nos planos de Deco para reformular o time catalão.

    A prioridade é contratar um atacante de alto nível, tendo como principal alvo Julián Álvarez, estrela do Atlético de Madrid, além de renovar o contrato de Robert Lewandowski por mais um ano, ainda que com condições financeiras menos vantajosas após quatro temporadas como principal artilheiro do time.

    O atacante polonês chegou do Bayern de Munique com um dos contratos mais lucrativos da história do Barça, e o clube está ciente de que qualquer renovação deve ser adaptada à nova situação.

    Os planos esportivos do Barcelona não param por aí, já que o clube também pretende contratar um zagueiro central, sendo Alessandro Bastoni um dos nomes preferidos, além de trazer um promissor ponta-esquerda.

    A lista de candidatos inclui nomes como Scheldrop, Jan Verrilli e Victor Muñoz. De qualquer forma, há uma condição fundamental que não pode ser negociada: o salário deve estar ao alcance do clube, devido às dificuldades financeiras que o clube ainda enfrenta.

    É exatamente por isso que a contratação desse ala não é tarefa fácil; na verdade, as chances de Marcus Rashford permanecer no clube diminuíram significativamente.

    A opção de compra de 30 milhões de euros, incluída em seu contrato de empréstimo, continua sendo uma quantia elevada para o Barcelona, mesmo que possa ser paga em parcelas. A isso se soma seu alto salário, o que complica ainda mais o cumprimento das regras de fair play financeiro do clube.

    Nesse contexto, a possibilidade da saída de Ferran Torres e Marc Casado ganha força nos planos de Deco, não apenas pela importância esportiva dos dois, mas porque eles podem ser a chave para dar início a grande parte do processo de reconstrução do Barcelona que o clube busca realizar neste verão.

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