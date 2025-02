Pep Guardiola x Real Madrid: quem venceu e perdeu mais nos jogos entre o técnico e o clube merengue

Veja o retrospecto do treinador espanhol diante de um dos clubes que mais rivalizou na carreira

Ao longo de uma vitoriosa carreira como técnico, Pep Guardiola precisou de rivais à sua altura para comprovar sua genialidade na área técnica e alcançar o posto de um dos maiores da história. Entre eles, Jurgen Klopp e o Real Madrid estarão sempre presentes em sua mente, como adversários em embates épicos.

O treinador enfrentou o clube merengue em todos os times que comandou, especialmente pelo Barcelona. No entanto, mesmo após deixar a Catalunha, ele continuou tendo bons e maus momentos contra o Real na Champions League, à frente do Bayern de Munique e, atualmente, do Manchester City.

O retrospecto geral é bastante favorável a Guardiola. Porém, a rivalidade foi reacendida nos últimos cinco anos, e, nesse período, pode-se dizer que o favoritismo oscila entre os dois lados. Agora, com o City prestes a enfrentar, mais uma vez, o maior campeão da Liga dos Campeões em um duelo eliminatório da competição, confira abaixo o histórico entre seu comandante e o rival madrilenho.