Paredão dos pênaltis! Hugo Souza prova que pode ser o "holandês" do Brasil na Copa do Mundo e faz jus a elogios de Carlo Ancelotti por desempenho no Corinthians

Pênalti contra o Corinthians? O torcedor alvinegro logicamente não gosta deste cenário, como qualquer torcedor de outro time. Mas os corintianos, ao contrário da maioria, sabem que sob suas traves está um dos maiores pegadores de pênaltis da atualidade no futebol brasileiro.

Hugo Souza voltou a ser decisivo para fazer o Timão sair vitorioso. Nesta última vez, defendeu três pênaltis contra a Portuguesa, sendo a peça mais decisiva para o Corinthians avançar para a semifinal do Campeonato Paulista de 2026.

A primeira defesa aconteceu ainda no tempo regulamentar, as outras duas aconteceram na disputa da marca da cal após o empate em 1 a 1. Finalizado o duelo, Hugo (que foi alvo de ofensas racistas vindas de torcedores da Portuguesa) falou sobre como mais um desempenho decisivo pode ajuda-lo no sonho de ser convocado para a Copa do Mundo de 2026.