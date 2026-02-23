Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
GFX Hugo Souza CorinthiansGOAL
Tauan Ambrosio

Paredão dos pênaltis! Hugo Souza prova que pode ser o "holandês" do Brasil na Copa do Mundo e faz jus a elogios de Carlo Ancelotti por desempenho no Corinthians

Goleiro do Corinthians se isola no Top 3 de pegadores de pênalti na história do clube e reafirma excelência em duelos na marca da cal

Pênalti contra o Corinthians? O torcedor alvinegro logicamente não gosta deste cenário, como qualquer torcedor de outro time. Mas os corintianos, ao contrário da maioria, sabem que sob suas traves está um dos maiores pegadores de pênaltis da atualidade no futebol brasileiro.

Hugo Souza voltou a ser decisivo para fazer o Timão sair vitorioso. Nesta última vez, defendeu três pênaltis contra a Portuguesa, sendo a peça mais decisiva para o Corinthians avançar para a semifinal do Campeonato Paulista de 2026.

A primeira defesa aconteceu ainda no tempo regulamentar, as outras duas aconteceram na disputa da marca da cal após o empate em 1 a 1. Finalizado o duelo, Hugo (que foi alvo de ofensas racistas vindas de torcedores da Portuguesa) falou sobre como mais um desempenho decisivo pode ajuda-lo no sonho de ser convocado para a Copa do Mundo de 2026.

Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱

  • “Atuações como essa me ajudam”

    “É um sonho. Uma Copa do Mundo daqui a meses. Vou trabalhar muito para que eu possa, se Deus quiser, realizar o meu sonho e o da minha família”, disse na zona mista em declarações veiculadas pela ESPN Brasil e pelo site Meu Timão. “Claro que atuações como essa me ajudam a estar mais próximo disso”, completou.

    • Publicidade

  • Paredão dos pênaltis

    São três vagas para goleiro do Brasil na Copa do Mundo e Hugo Souza está forte no páreo. E embora tenha sido titular na derrota para o Japão, em amistoso realizado em outubro de 2025, o arqueiro corintiano não brigaria, neste momento, por uma vaga na seleção ideal de Carlo Ancelotti.

    A função de Hugo é outra. Justamente a de sua especialidade. Desde que chegou para comandar o Brasil, Ancelotti viu em Hugo uma opção segura para defender pênaltis. Alisson, o titular da seleção, não tem o histórico mais espetacular na marca da cal. A explosão muscular, reflexos e quase 2 metros de altura de Hugo podem ajudar se for preciso.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já! 

    No Corinthians desde 2024, Hugo já defendeu 14 pênaltis e já entrou no Top 3 de maiores paredões de penalidades na história alvinegra. Fica atrás apenas de Ronaldo Giovanelli (27 defesas) e Cássio (32).

  • Carlo Ancelotti Announces Brazil's Team To Face The FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    Elogios de Ancelotti

    Em setembro de 2025, Carlo Ancelotti indicou que gostaria de ter um goleiro especializado em pênaltis. E citou diretamente Hugo Souza. “Nós estamos pensando nisso. Também de preparar e estudar pênalti. Preparar um goleiro para os pênaltis”, disse o italiano.

    “No mata-mata, muitas equipes avançam nas penalidades. Mas também tem a má sorte, como em Brasil e Croácia. Muitos dos jogos de quartas de final de Copa, de oitavas, são decididos nos pênaltis (...) Então sim, é algo que estamos pensando e avaliando. O Hugo é verdade que é um goleiro que gosta de pênaltis, ele tem a personalidade, caráter”, completou.

  • Netherlands v Costa Rica: Quarter Final - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    O holandês no Brasil

    Por mais que seja pouco usual substituir um goleiro titular por um reserva especialista em pênaltis, foi uma cena que entrou para a história das Copas do Mundo. Em 2014, no Brasil, o holandês Tim Krul saiu do banco de reservas com o rótulo de “especialista em penalidades máximas”, após a prorrogação nas quartas de final contra a Costa Rica.

    A cena foi estranha, mas deu certo. O titular Jasper Cillessen foi para o banco e Krul foi decisivo para fazer os holandeses avançarem. Ao que parece, a excelência de Hugo Souza neste tipo de situação pode inspirar uma cena parecida se o Brasil de Carlo Ancelotti precisar, daqui alguns meses.

Brasileirão
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Corinthians crest
Corinthians
COR
0