Quantos pênaltis Alisson defendeu na carreira?

O titular da seleção brasileira e Liverpool é um dos melhores goleiros do mundo na atualidade

Ao longo dos últimos anos, Alisson conseguiu estabelecer o seu nome como um dos melhores goleiros do futebol mundial. O gaúcho, revelado pelo Internacional, foi decisivo em lances capitais que ajudaram o Liverpool a conquistar títulos de grande importância. Mas em cobranças de pênaltis, como é o retrospecto do titular do Brasil? Nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, Alisson não conseguiu defender nenhuma das cobranças dos croatas e a seleção acabou sendo eliminada. Essa foi a última vez que Alisson esteve frente a frente com um batedor pela canarinho.

Considerando pênaltis em tempo regulamentar e também nas disputas de penais, Alisson já enfrentou, ao todo, 68 cobranças de pênaltis e conseguiu defender 12. Um aproveitamento de 17,6% de sucesso através de suas intervenções – sem considerar, aqui, pênaltis adversários que bateram na trave ou foram para fora.

Confira abaixo um retrospecto completo dos pênaltis enfrentados por Alisson, desde os tempos de Internacional até o seu mais recente duelo pela seleção brasileira.

