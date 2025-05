Pedro voltou! E tem tudo para superar números de Gabigol no Flamengo

O atual camisa 9 reencontra o ex-companheiro, que agora defende as cores do Cruzeiro

Gabigol enfrentou o Flamengo em sete ocasiões — e o histórico não é favorável para o atacante, que venceu apenas uma vez e marcou somente um gol. Mas se entrar em campo no duelo deste domingo (04), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, será a primeira vez que enfrentará o Rubro-Negro na condição de um dos maiores ídolos da história flamenguista.

Os feitos de Gabriel Barbosa pelo Flamengo falam por si e são conhecidos em todo o Brasil, mas sua despedida do clube foi muito diferente do que qualquer pessoa imaginava: o ídolo conseguiu a façanha de sair meio que pela porta dos fundos, mesmo tendo sido herói do título da Copa do Brasil de 2024, conquistada sobre o Corinthians em seus últimos jogos pelo clube, depois de ter enfileirado polêmicas e de ter tido seu comportamento reprovado até pelo técnico Filipe Luís.

Gabigol já vinha sendo reserva no Flamengo no ano passado, mas reconquistou sua vaga, já sob o comando de Filipe, por causa da ausência de Pedro, que havia sofrido lesão ligamentar que acabou com o seu 2024. Depois de concluir um longo processo de recuperação, o camisa 9 voltou a jogar no início do último mês de abril. Os dois gols marcados sobre o Juventude, na goleada de 6 a 0 pela quarta rodada do Brasileirão, serviram para devolver a confiança, mas foi a exibição nos 4 a 0 aplicados contra o Corinthians, dentro do Maracanã, que mostrou definitivamente que o “Queixada” voltou de vez.