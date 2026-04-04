Paul Pogba, que tem sofrido com lesões, está finalmente pronto para voltar a jogar pelo Mônaco após quatro meses de ausência

O técnico Sébastien Pocognoli confirmou que o jogador de 33 anos é agora uma opção séria para a próxima partida da Ligue 1 contra o Marselha. Em declarações antes do jogo, Pocognoli deu notícias promissoras sobre a condição física do francês. “Ele está disponível”, explicou o técnico belga. “Ainda faltam três treinos, mas ele vem treinando continuamente com o grupo desde o início da pausa para os jogos internacionais. Dada a evolução positiva, é possível que ele esteja no elenco, sim. Se ele não estiver, isso significará que decidimos juntos que ainda não está tudo pronto para ele jogar uma partida do campeonato. Por enquanto, não há contraindicações e as coisas estão indo bem. Ainda está em aberto.”