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Paul Pogba, que tem sofrido com lesões, está finalmente pronto para voltar a jogar pelo Mônaco após quatro meses de ausência
Longo caminho até a recuperação de Pogba
O ex-meio-campista do Manchester United e da Juventus está afastado dos gramados devido a um problema persistente na panturrilha. Essa lesão limitou significativamente sua participação nesta temporada, já que ele disputou apenas 30 minutos na Ligue 1 até o momento. Sua última participação em partida oficial pelo clube remonta a 5 de dezembro, durante uma viagem para enfrentar o Brest. Mas os sinais de sua recuperação tornaram-se evidentes em 26 de março, quando ele atuou por 25 minutos e chegou a marcar um gol durante uma partida amistosa contra a equipe sub-23 do Brentford.
- AFP
De volta ao time para o confronto contra o Marselha
O técnico Sébastien Pocognoli confirmou que o jogador de 33 anos é agora uma opção séria para a próxima partida da Ligue 1 contra o Marselha. Em declarações antes do jogo, Pocognoli deu notícias promissoras sobre a condição física do francês. “Ele está disponível”, explicou o técnico belga. “Ainda faltam três treinos, mas ele vem treinando continuamente com o grupo desde o início da pausa para os jogos internacionais. Dada a evolução positiva, é possível que ele esteja no elenco, sim. Se ele não estiver, isso significará que decidimos juntos que ainda não está tudo pronto para ele jogar uma partida do campeonato. Por enquanto, não há contraindicações e as coisas estão indo bem. Ainda está em aberto.”
Pocognoli ignora o barulho
Surgiram questionamentos sobre a decisão dos jogadores de passarem suas férias na Espanha, mas Pocognoli foi rápido em descartar quaisquer preocupações quanto ao profissionalismo deles. O técnico do Mônaco concentrou-se inteiramente nos resultados observados nos treinos em La Turbie, em vez de se preocupar com as atividades nas redes sociais ou com os itinerários de viagem. “Não vou comentar sobre o tempo livre dos jogadores”, disse Pocognoli. “É a vida privada deles. Tudo o que posso dizer é que certamente foi produtivo, pois eles treinaram bem esta semana. Desde que voltem com a mentalidade certa e tenham um bom desempenho em La Turbie, na nossa bolha, não há problema para mim.”
- AFP
Impacto na reta final da Ligue 1
O Mônaco ocupa atualmente a sexta posição na tabela, três pontos atrás do Marselha, que ocupa a última vaga de classificação para a Liga dos Campeões. O possível retorno de um jogador do calibre de Pogba pode ser o catalisador de que o Mônaco precisa para as últimas semanas da temporada. Tendo atuado apenas por meia hora no campeonato, seu fôlego e experiência serão trunfos essenciais para Pocognoli. Com três sessões de treino restantes antes do jogo de domingo à noite, a equipe médica continuará monitorando a reação de Pogba ao aumento da carga de trabalho.