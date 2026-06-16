Paul Pogba afirma que o Manchester United vai “com certeza” conquistar o título da Premier League sob o comando de Michael Carrick

Em entrevista à talkSPORT, o francês não mediu palavras quando questionado se o United poderia voltar ao topo do campeonato. “Sim”, disse Pogba. “Acho que o Manchester United vai vencer nos próximos anos; eles vão ser campeões da Premier League”.

Ele acrescentou: “Se o Arsenal pode ser campeão, então o Manchester United com certeza será campeão. É uma afirmação ousada. Sem desrespeito, mas acredito que eles vão conseguir. Nos próximos cinco anos, eles vão vencer. Talvez eu tenha exagerado um pouco; vou dizer que será nos próximos três anos. Na minha opinião, acho que eles conseguem.”

A comparação com o Arsenal é particularmente marcante, já que os Gunners acabaram recentemente com um jejum de décadas para reconquistar o título do campeonato. O United enfrenta atualmente uma espera de 14 anos para ser coroado campeão da Inglaterra, mas com Carrick no comando, o ímpeto parece estar mudando.