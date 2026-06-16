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Paul Pogba afirma que o Manchester United vai “com certeza” conquistar o título da Premier League sob o comando de Michael Carrick
Pogba apoia Carrick na busca pelo título
Pogba acredita que o Manchester United vai pôr fim à sua longa espera por um título e “com certeza” conquistar o título da Premier League sob o comando de Michael Carrick. O ex-jogador da seleção inglesa foi recentemente confirmado como o sucessor definitivo de Ruben Amorim, que foi demitido em janeiro após uma série de maus resultados.
Carrick comandou uma reviravolta notável no desempenho da equipe desde que assumiu como técnico interino, levando o clube de volta às vagas da Liga dos Campeões e restaurando um otimismo que estava ausente há anos. Pogba, que dividiu o vestiário com Carrick durante sua segunda passagem por Old Trafford, está convencido de que os bons tempos estão finalmente prestes a voltar para o time vermelho de Manchester.
- AFP
Previsões ousadas e comparações com o Arsenal
Em entrevista à talkSPORT, o francês não mediu palavras quando questionado se o United poderia voltar ao topo do campeonato. “Sim”, disse Pogba. “Acho que o Manchester United vai vencer nos próximos anos; eles vão ser campeões da Premier League”.
Ele acrescentou: “Se o Arsenal pode ser campeão, então o Manchester United com certeza será campeão. É uma afirmação ousada. Sem desrespeito, mas acredito que eles vão conseguir. Nos próximos cinco anos, eles vão vencer. Talvez eu tenha exagerado um pouco; vou dizer que será nos próximos três anos. Na minha opinião, acho que eles conseguem.”
A comparação com o Arsenal é particularmente marcante, já que os Gunners acabaram recentemente com um jejum de décadas para reconquistar o título do campeonato. O United enfrenta atualmente uma espera de 14 anos para ser coroado campeão da Inglaterra, mas com Carrick no comando, o ímpeto parece estar mudando.
Tudo ou nada no Old Trafford
A próxima temporada 2026-27 promete ser uma das mais marcantes da história do clube, não apenas dentro de campo, mas também fora dele. Foi anunciado que o Amazon Prime produzirá um novo documentário da série “All or Nothing”, acompanhando o elenco de Carrick ao longo da temporada com acesso sem precedentes ao vestiário e ao novo Complexo de Treinamento de Carrington.
O diretor de comunicações do United, Toby Craig, falou sobre a decisão de permitir a entrada das câmeras, afirmando: “Agora é o momento certo para abrir nossas portas, para que, pela primeira vez, nossos torcedores ao redor do mundo possam ver os bastidores de um clube que significa tanto para tantas pessoas.”
- AFP
A trajetória de recuperação de Pogba
Embora Pogba se manifeste abertamente sobre as perspectivas de seu antigo clube, sua própria trajetória profissional tem sido mais turbulenta. Agora com 33 anos, o meio-campista busca atualmente reconstruir sua reputação na Ligue 1, embora tenha enfrentado problemas físicos recorrentes desde que se juntou ao Mônaco no verão passado.
Seu retorno às competições ocorre após um longo período de inatividade causado por uma suspensão por doping e vários contratempos físicos.
Apesar de ter disputado apenas seis partidas pelo time francês nesta temporada, Pogba continua focado em recuperar o ritmo necessário para jogar no mais alto nível. Ele admitiu que, embora seu objetivo principal seja recuperar a forma física no clube, ainda sonha em ser convocado novamente para a seleção francesa.