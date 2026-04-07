Pato sobre sua relação com Ancelotti: ele deu o meu nome ao seu cachorro

Sobre sua relação com o técnico Ancelotti, Pato disse que foi o experiente italiano quem mais o ajudou a se adaptar em Milão.

Ele confirmou que a comunicação entre os dois continua, e que mantêm uma relação próxima, explicando que a prova disso é que: “Ancelotti batizou seu cachorro de Pato, éramos próximos a esse ponto”.

E continuou: “Sinto que Ancelotti é mais do que apenas um técnico, é um amigo e um pai. Quando eu estava em Milão, tinha 17 anos. Então, quando cheguei lá, ele veio até o portão do Milanello, pegou minha mão e disse: ‘Tudo bem, entre, quero te apresentar aos outros jogadores’”.

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E continuou: “Ele falou com cada jogador e disse: ‘Pessoal, este é o Bato’. Eles disseram: ‘Olá, Bato, boa sorte, estamos aqui para te apoiar’”.

E declarou: “É por isso que acredito que Ancelotti é mais do que apenas um técnico, ele é um homem nobre”.

E Bato não tem dúvidas sobre o valor de Ancelotti entre os maiores treinadores de futebol, e sobre isso disse: “Para mim, ele é o melhor treinador de todos os tempos”.