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Paris Saint-Germain FC v AC Milan - Dubai Challenge CupGetty Images Sport

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Pato sobre sua relação com Ancelotti: ele deu o meu nome ao seu cachorro

A. Pato
C. Ancelotti
Milan x Udinese
Milan
Udinese
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Brasil x Coréia do Sul F
Brasil
Coréia do Sul F
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O ex-jogador do Rossoneri relembra suas melhores memórias

O ex-jogador do Milan, Alexandre Pato, revelou alguns bastidores de sua época de ouro com os Rossoneri, quando brilhou sob o comando do experiente técnico Carlo Ancelotti.

Pato falou detalhadamente sobre seu tempo no Milan e sua vida após a aposentadoria em uma entrevista exclusiva à rede CBS Sports Golazo.

Pato ingressou no Milan ainda adolescente, em 2007, ganhou o prêmio de Jovem do Ano em 2009 e conquistou o título da Serie A na temporada 2010-11.

  • A lista dos lendários... Um estado de espanto

    Entrar para um clube tão prestigiado em uma idade tão jovem nem sempre foi uma transição fácil, como explicou Pato: “Quando cheguei a Milão, fui sozinho para o vestiário”.

    E acrescentou: “Vi as fotos e os nomes espalhados pelo vestiário e fiquei pasmo: Kaká, Seedorf, Pirlo, Gattuso, Maldini, Ronaldo também. Eu disse ‘uau’... Foi algo incrível”.

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  • Ele deu o meu nome ao seu cachorro

    Sobre sua relação com o técnico Ancelotti, Pato disse que foi o experiente italiano quem mais o ajudou a se adaptar em Milão.

    Ele confirmou que a comunicação entre os dois continua, e que mantêm uma relação próxima, explicando que a prova disso é que: “Ancelotti batizou seu cachorro de Pato, éramos próximos a esse ponto”.

    E continuou: “Sinto que Ancelotti é mais do que apenas um técnico, é um amigo e um pai. Quando eu estava em Milão, tinha 17 anos. Então, quando cheguei lá, ele veio até o portão do Milanello, pegou minha mão e disse: ‘Tudo bem, entre, quero te apresentar aos outros jogadores’”.

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    E continuou: “Ele falou com cada jogador e disse: ‘Pessoal, este é o Bato’. Eles disseram: ‘Olá, Bato, boa sorte, estamos aqui para te apoiar’”.

    E declarou: “É por isso que acredito que Ancelotti é mais do que apenas um técnico, ele é um homem nobre”.

    E Bato não tem dúvidas sobre o valor de Ancelotti entre os maiores treinadores de futebol, e sobre isso disse: “Para mim, ele é o melhor treinador de todos os tempos”.