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Parma-Cremonese Grafica

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Parma x Cremonese AO VIVO

Acompanhe conosco AO VIVO a 30ª rodada da Série A.

30ª rodada da Série A

Parma x Cremonese AO VIVO

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Confronto acirrado pela permanência. Às 15h, no Estádio Tardini, rola o confronto válido pela antecipação da 30ª rodada do campeonato, entre o Parma de Carlos Cuesta e a Cremonese do novo técnico, Marco Giampaolo, que acaba de substituir o demitido Davide Nicola e está em sua segunda passagem pelo comando dos grigiorossi.

Ambas as equipes vêm de duas derrotas por 4 a 1: os donos da casa em Turim e os lombardos no confronto direto pela permanência perdido contra a Fiorentina. No momento, os Ducali estão em 12º lugar com 34 pontos, a +10 da zona de rebaixamento: na terceira posição da parte de baixo da tabela, com 24 pontos, está justamente a Cremonese; portanto, uma vitória hoje garantiria a permanência na Série A.


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  • O RESUMO DO JOGO:

    Parma x Cremonese

    Gols:


    PARMA (5-3-1-1): Suzuki; Britschgi, Circati, Troilo, Valenti, Valeri; Nicolussi Caviglia, Keita, Sorensen; Strefezza; Pellegrino. Técnico: Cuesta.


    CREMONESE (4-3-1-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Thorsby, Maleh, Payero; Vandeputte; Okereke, Bonazzoli. Técnico: Giampaolo.


    Avisados:

    Expulsos:

    Assistências:

    Árbitro: Fabbri

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