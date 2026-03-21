30ª rodada da Série A

Parma x Cremonese AO VIVO

Marcadores:





Confronto acirrado pela permanência. Às 15h, no Estádio Tardini, rola o confronto válido pela antecipação da 30ª rodada do campeonato, entre o Parma de Carlos Cuesta e a Cremonese do novo técnico, Marco Giampaolo, que acaba de substituir o demitido Davide Nicola e está em sua segunda passagem pelo comando dos grigiorossi.

Ambas as equipes vêm de duas derrotas por 4 a 1: os donos da casa em Turim e os lombardos no confronto direto pela permanência perdido contra a Fiorentina. No momento, os Ducali estão em 12º lugar com 34 pontos, a +10 da zona de rebaixamento: na terceira posição da parte de baixo da tabela, com 24 pontos, está justamente a Cremonese; portanto, uma vitória hoje garantiria a permanência na Série A.







