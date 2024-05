Paris Brunner: o talentoso garoto problema do Borussia Dortmund com um futuro incerto

O jovem de 18 anos tem se destacado cada vez mais na base, mas pode ter em sua indisciplina a principal barreira para conquistar sucesso em Dortmund

Quando você dá uma olhada nas impressionantes estatísticas de Paris Brunner nas categorias de base do Borussia Dortmund, provavelmente vai começar a se perguntar por que o atacante de 18 anos ainda não fez sua estreia pelo time principal de um clube famoso por revelar alguns dos melhores jovens jogadores do futebol. O jovem marcou 20 gols em 22 partidas nesta temporada da Bundesliga Sub-19, mas uma estreia no time principal ainda não está no radar.

No entanto, buscando entender a situação extracampo do jogador, as coisas ficam um pouco mais claras. Ele foi suspenso por tempo indeterminado no ano passado, o que deixou o Dortmund questionando seu futuro. Não fosse o bastante, voltou a chamar indevida atenção pouco mais de um mês depois - e justamente quando uma oportunidade no time principal parecia próxima.

Rotulado como um "garoto problema" na mídia, não há como questionar a habilidade de Brunner em campo - algo que ele demonstrou a nível internacional, conquistando medalhas na Euro e na Copa do Mundo da categoria sub-17..

Mas, com seu contrato chegando ao fim, seu futuro está em jogo. Abaixo, a GOAL te apresenta um jogador que corre o risco de arruinar sua reputação antes mesmo de fazer seu nome...

