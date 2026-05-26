Parece que há divergências internas! No VfB Stuttgart, há dois campos em relação à questão do goleiro

Por isso, a diretoria esportiva está avaliando, nos bastidores, a contratação de um goleiro de fora. Nesse contexto, são citados três candidatos de renome: Finn Dahmen, do FC Augsburg, Noah Atubolu, do Freiburg, e Bernd Leno, de 34 anos, que já jogou pelo time da Suábia e atualmente está sob contrato com o FC Fulham. Por outro lado, a contratação definitiva de Alexander Nübel, até então emprestado pelo Bayern, já é considerada financeiramente inviável há algum tempo.

No entanto, segundo o relatório, prevalece uma opinião totalmente diferente dentro dos órgãos do clube em relação à questão do goleiro. Lá, há consenso de que não se deseja trazer um novo goleiro titular de fora. O argumento claro dos dirigentes: não se deve obstruir a longo prazo o caminho do talentoso Seimen para a baliza do Stuttgart, colocando um concorrente experiente na sua frente.