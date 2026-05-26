De acordo com uma reportagem do Stuttgarter Nachrichten, há divergências em Bad Cannstatt quanto à escolha do goleiro, já que se formaram dois grupos nos bastidores.
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Parece que há divergências internas! No VfB Stuttgart, há dois campos em relação à questão do goleiro
O técnico Sebastian Hoeneß, o diretor esportivo Fabian Wohlgemuth e o diretor técnico Christian Gentner consideram, portanto, que o risco é simplesmente muito alto de enfrentar uma temporada exigente, incluindo a pressão da Liga dos Campeões, com um jogador da base tão jovem e ainda totalmente inexperiente no nível da primeira divisão como Seimen como titular.
No entanto, Seimen, de 20 anos, apresentou recentemente os argumentos esportivos perfeitos para dar o grande salto. Durante seu empréstimo de um ano ao SC Paderborn 07, o jovem teve uma evolução impressionante, que coroou na segunda-feira com a tão comemorada promoção à Bundesliga.
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Desentendimentos internos no VfB Stuttgart?
Por isso, a diretoria esportiva está avaliando, nos bastidores, a contratação de um goleiro de fora. Nesse contexto, são citados três candidatos de renome: Finn Dahmen, do FC Augsburg, Noah Atubolu, do Freiburg, e Bernd Leno, de 34 anos, que já jogou pelo time da Suábia e atualmente está sob contrato com o FC Fulham. Por outro lado, a contratação definitiva de Alexander Nübel, até então emprestado pelo Bayern, já é considerada financeiramente inviável há algum tempo.
No entanto, segundo o relatório, prevalece uma opinião totalmente diferente dentro dos órgãos do clube em relação à questão do goleiro. Lá, há consenso de que não se deseja trazer um novo goleiro titular de fora. O argumento claro dos dirigentes: não se deve obstruir a longo prazo o caminho do talentoso Seimen para a baliza do Stuttgart, colocando um concorrente experiente na sua frente.
Seimen é considerado um grande talento
A isso se soma a questão financeira, que incomoda os dirigentes. A contratação de jogadores consagrados como Dahmen ou, principalmente, Atubolu seria tudo menos barata para o VfB e consumiria um orçamento valioso, necessário em outras áreas do elenco.
Seimen já é considerado uma das grandes esperanças alemãs entre os goleiros. Com Florian Hellstern, o VfB conta com mais um talento promissor na posição. Recentemente, foi anunciada a renovação do contrato dele. O jogador de 18 anos defende atualmente a baliza da equipe reserva na 3ª Divisão.
Segundo informações do jornal Bild, é provável que Hellstern siga o “caminho de Seimen”. O VfB já estaria avaliando a possibilidade de um empréstimo para a 2ª Bundesliga ou para o exterior. Já teriam ocorrido conversas preliminares com possíveis interessados.
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O que vai acontecer com Alexander Nübel?
E Nübel? O goleiro que já defendeu a seleção nacional por três vezes, e que viajará com a Alemanha para a Copa do Mundo no exterior, também não tem futuro em Munique. Ele já enfatizou várias vezes que não pretende mais abrir mão de seu status de titular no clube.
No FC Bayern, porém, Manuel Neuer renovou contrato. O capitão deve facilitar a transição do reserva Jonas Urbig, antes que o jogador de 22 anos assuma definitivamente o lugar do veterano.
Nübel ganha em Munique, supostamente, cerca de onze milhões de euros por ano, valor que o Stuttgart dividiu recentemente com o Bayern. O contrato do jogador de 29 anos vai até 2029.
No âmbito das economias salariais, que continuam na agenda do diretor esportivo Max Eberl, a saída definitiva de Nübel no verão é prioridade. Estima-se que o FCB possa receber entre 20 e 25 milhões de euros em caso de transferência.