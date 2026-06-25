Segundo o jornal *Marca*, Alessandro Bastoni, do Inter de Milão, seria agora a opção preferida do “Special One” para a zaga central. No entanto, os Nerazzurri estariam pedindo pelo menos 70 milhões de euros pelo jogador de 27 anos, que também foi por muito tempo cotado como alvo de Hansi Flick no FC Barcelona. Além disso, Piero Hincapie, do Arsenal, também seria um candidato para o Real Madrid.
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Parece macabro: o BVB aparentemente “se beneficia” da grave lesão de Nico Schlotterbeck
Ainda antes da Copa do Mundo, ojornal *Bild* havia noticiado que Mourinho era um grande admirador de Nico Schlotterbeck e que o Real Madrid pretendia até mesmo fazer uma oferta ao jogador da seleção alemã.
Contexto: o Real é um dos três clubes para os quais uma cláusula de rescisão no novo contrato de Schlotterbeck permanece válida até por volta da final da Copa do Mundo, em 19 de julho. Madrid, Liverpool e outro clube cujo nome não foi divulgado poderiam contratar Schlotterbeck no meio do ano por 50 a 60 milhões de euros, apesar da renovação do contrato dele até 2031, segundo as informações.
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Schlotterbeck, provavelmente também devido à lesão sofrida no Real Madrid, não está mais tão bem cotado
Apesar das contratações de Bernardo Silva, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté, Mourinho ainda veria a necessidade de reforços no elenco do Real Madrid para a próxima temporada e teria identificado a defesa central como um ponto a ser melhorado. No entanto, inicialmente, o zagueiro central Raúl Asencio deve deixar o clube.
Schlotterbeck ainda estaria entre os candidatos, mas, segundo o Marca, a grave lesão sofrida na Copa do Mundo também teria diminuído sua importância aos olhos de Mourinho. Schlotterbeck sofreu uma ruptura do ligamento medial do tornozelo logo no início da segunda partida da fase de grupos contra a Costa do Marfim e ficará fora não apenas do restante do torneio, mas provavelmente também pelos próximos três meses, no mínimo.
Enquanto isso, Mourinho também pretende reforçar o meio-campo central do Real Madrid e, nesse sentido, estaria de olho em Enzo Fernández, do Chelsea, e Mateus Fernandes, do West Ham United, como possíveis novas contratações.