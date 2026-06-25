Parece macabro: o BVB aparentemente “se beneficia” da grave lesão de Nico Schlotterbeck

Apesar das contratações de Bernardo Silva, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté, Mourinho ainda veria a necessidade de reforços no elenco do Real Madrid para a próxima temporada e teria identificado a defesa central como um ponto a ser melhorado. No entanto, inicialmente, o zagueiro central Raúl Asencio deve deixar o clube.

Schlotterbeck ainda estaria entre os candidatos, mas, segundo o Marca, a grave lesão sofrida na Copa do Mundo também teria diminuído sua importância aos olhos de Mourinho. Schlotterbeck sofreu uma ruptura do ligamento medial do tornozelo logo no início da segunda partida da fase de grupos contra a Costa do Marfim e ficará fora não apenas do restante do torneio, mas provavelmente também pelos próximos três meses, no mínimo.

Enquanto isso, Mourinho também pretende reforçar o meio-campo central do Real Madrid e, nesse sentido, estaria de olho em Enzo Fernández, do Chelsea, e Mateus Fernandes, do West Ham United, como possíveis novas contratações.