Palmeiras reencontra Dudu e Scarpa em duelo contra Atlético-MG após ciclos vitoriosos no clube

Scarpa também construiu uma trajetória vencedora no Palmeiras. O meia conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros e outros títulos pelo clube, acumulando 233 jogos, 44 gols e 59 assistências antes de seguir para o futebol europeu.

Depois de retornar ao Brasil, foi contratado pelo Atlético-MG em 2024. Em sua primeira temporada, foi titular absoluto, participou diretamente de 21 gols (nove gols e 12 assistências) e conquistou o Campeonato Mineiro. No ano seguinte, voltou a liderar o elenco em assistências, mas em 2026 perdeu espaço.

O meia soma 23 partidas na temporada, apenas 11 como titular, com dois gols e cinco assistências. Além da concorrência no setor, Scarpa também precisou passar por uma artroscopia no joelho direito em maio. Recuperado, voltou a ser relacionado na rodada passada e pode ganhar minutos justamente diante do ex-clube.