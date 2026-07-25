O Palmeiras terá pela frente, neste domingo (26), dois rostos bastante conhecidos de sua torcida. No confronto contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro de 2026, o Verdão reencontra Dudu e Gustavo Scarpa, protagonistas de uma das fases mais vitoriosas da história recente do clube, mas que atualmente vivem um cenário diferente em Belo Horizonte.
Palmeiras reencontra Dudu e Scarpa em duelo contra Atlético-MG após ciclos vitoriosos no clube
- Getty Images Sport
Dudu no Palmeiras
Maior ídolo da história recente do clube, Dudu encerrou sua passagem pelo Palmeiras com números expressivos: foram 462 partidas, 88 gols, 102 assistências e 12 títulos, incluindo quatro Campeonatos Brasileiros e duas Libertadores. Após uma saída conturbada em 2025, o atacante acertou com o Cruzeiro e, depois, foi para o Atlético-MG, onde ainda busca repetir o protagonismo que teve no Allianz Parque.
Nesta temporada, Dudu disputou 28 partidas, mas começou como titular em apenas dez delas. São quatro gols e duas assistências, além de ter perdido espaço no time comandado por Eduardo Domínguez. O atacante também chegou a ter o nome especulado em possíveis negociações, mas permaneceu no elenco e entrou no segundo tempo da última partida do Galo, diante do Bahia.
- AFP
Scarpa também em jogo
Scarpa também construiu uma trajetória vencedora no Palmeiras. O meia conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros e outros títulos pelo clube, acumulando 233 jogos, 44 gols e 59 assistências antes de seguir para o futebol europeu.
Depois de retornar ao Brasil, foi contratado pelo Atlético-MG em 2024. Em sua primeira temporada, foi titular absoluto, participou diretamente de 21 gols (nove gols e 12 assistências) e conquistou o Campeonato Mineiro. No ano seguinte, voltou a liderar o elenco em assistências, mas em 2026 perdeu espaço.
O meia soma 23 partidas na temporada, apenas 11 como titular, com dois gols e cinco assistências. Além da concorrência no setor, Scarpa também precisou passar por uma artroscopia no joelho direito em maio. Recuperado, voltou a ser relacionado na rodada passada e pode ganhar minutos justamente diante do ex-clube.
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