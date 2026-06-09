Palmeiras recua por Nino, e retorno ao Fluminense ganha força

O destino do zagueiro Nino sofreu uma reviravolta nas últimas semanas. O defensor, que esteve próximo de acertar sua transferência para o Palmeiras, deixou de ser prioridade no planejamento do clube paulista.

Com isso, o caminho ficou mais aberto para uma possível volta ao Fluminense, que já iniciou movimentos para tentar repatriar um dos principais nomes de sua recente geração vencedora.

As conversas entre o estafe do jogador e o Palmeiras avançaram ao longo dos últimos meses, mas perderam força após mudanças no cenário do mercado. A diretoria alviverde passou a direcionar seus esforços para outras oportunidades e, neste momento, não trabalha com a contratação do zagueiro.