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Nino, Fluminense 2023Divulgação/Fluminense
Pedro Augusto Dias

Palmeiras recua por Nino, e retorno ao Fluminense ganha força

Palmeiras
Fluminense
Zenit St. Petersburg
Nino
Brasileirão

Após meses de tratativas e um cenário que indicava um desfecho positivo para o clube paulista, a negociação por Nino esfriou

O destino do zagueiro Nino sofreu uma reviravolta nas últimas semanas. O defensor, que esteve próximo de acertar sua transferência para o Palmeiras, deixou de ser prioridade no planejamento do clube paulista.

Com isso, o caminho ficou mais aberto para uma possível volta ao Fluminense, que já iniciou movimentos para tentar repatriar um dos principais nomes de sua recente geração vencedora.

As conversas entre o estafe do jogador e o Palmeiras avançaram ao longo dos últimos meses, mas perderam força após mudanças no cenário do mercado. A diretoria alviverde passou a direcionar seus esforços para outras oportunidades e, neste momento, não trabalha com a contratação do zagueiro.

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  • Mudança de rota no planejamento

    A alteração de estratégia do Palmeiras está diretamente ligada ao reforço do setor defensivo. Com a contratação de Alexander Barboza durante a janela, a avaliação interna passou a ser de que não haveria necessidade de buscar mais uma peça para a posição.

    Diante desse contexto, os contatos que vinham ocorrendo foram interrompidos, encerrando uma negociação que chegou a ser considerada bastante promissora. O clube paulista entendia que Nino reunia características ideais para o elenco, mas a chegada de outro defensor reduziu a urgência por um investimento adicional.

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  • Fluminense tenta superar barreiras

    Com a saída do Palmeiras da disputa, o Fluminense ganhou espaço para avançar nas tratativas. A diretoria tricolor vê com bons olhos o retorno do jogador, que marcou época no clube e foi um dos pilares da conquista da Libertadores de 2023.

    A negociação, porém, esbarra nas exigências do Zenit. Nos bastidores, os russos apresentaram uma contraproposta considerada mais dura pelos cariocas, solicitando um valor superior ao que vinha sendo discutido inicialmente e encurtando os prazos para pagamento. Embora as cifras atuais não tenham sido divulgadas, o clube de São Petersburgo já havia recusado uma investida do Palmeiras avaliada em aproximadamente R$ 40 milhões no início do ano.

    Mesmo diante do cenário complexo, o Fluminense aposta no bom relacionamento construído com a diretoria do Zenit para tentar encontrar um denominador comum.