Palmeiras ganha "novo" Flaco após Copa e reacende disputa no ataque

O Palmeiras terá um importante reforço para o duelo contra o Vitória, nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, pela 21ª rodada do Brasileirão. Após defender a seleção da Argentina na Copa do Mundo, Flaco López voltou aos treinamentos na Academia de Futebol e está à disposição do técnico Abel Ferreira para a partida em Salvador.

Vice-campeão mundial e protagonista do setor ofensivo alviverde ao longo da temporada, o camisa 42 retorna ao clube com ainda mais prestígio após ganhar espaço na competição internacional.

Sem apresentar problemas físicos após uma semana de folga, o atacante reaparece em um momento diferente daquele que deixou antes do Mundial. Agora, além do status adquirido com a seleção argentina, terá concorrência reforçada no comando do ataque palmeirense.