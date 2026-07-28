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Flaco LópezCesar Greco / Palmeiras
Gabriel Marin

Palmeiras ganha "novo" Flaco após Copa e reacende disputa no ataque

Palmeiras
J. Lopez

Atacante retorna ao Verdão após vice-campeonato mundial com a Argentina, chega valorizado e amplia as opções de Abel Ferreira para a sequência da temporada

O Palmeiras terá um importante reforço para o duelo contra o Vitória, nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, pela 21ª rodada do Brasileirão. Após defender a seleção da Argentina na Copa do Mundo, Flaco López voltou aos treinamentos na Academia de Futebol e está à disposição do técnico Abel Ferreira para a partida em Salvador.

Vice-campeão mundial e protagonista do setor ofensivo alviverde ao longo da temporada, o camisa 42 retorna ao clube com ainda mais prestígio após ganhar espaço na competição internacional.

Sem apresentar problemas físicos após uma semana de folga, o atacante reaparece em um momento diferente daquele que deixou antes do Mundial. Agora, além do status adquirido com a seleção argentina, terá concorrência reforçada no comando do ataque palmeirense.

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  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Copa do Mundo aumenta protagonismo de Flaco López

    A passagem de Flaco López pela seleção da Argentina elevou ainda mais sua valorização no cenário internacional. O atacante participou das partidas contra Jordânia e Suíça e teve papel decisivo nas quartas de final.

    Diante dos suíços, entrou durante a prorrogação e deu a assistência para o gol da classificação, marcado por Julián Álvarez. O desempenho consolidou sua boa fase e fez do centroavante o primeiro jogador estrangeiro da história do Palmeiras a disputar uma final de Copa do Mundo.

    O retorno ao Verdão acontece sem qualquer restrição física. O argentino treinou normalmente com o restante do elenco na reapresentação da última segunda-feira (27) e será mais uma alternativa para Abel Ferreira em busca da manutenção da liderança do Brasileirão.

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  • Vitor Roque, Flaco López e PaulinhoGetty/GOAL

    Ataque ganha nova disputa por posição

    Se antes da Copa Flaco López era praticamente unanimidade no setor ofensivo, agora o cenário é diferente. Durante sua ausência, o Palmeiras recuperou peças importantes que estavam no departamento médico.

    Paulinho e Vitor Roque, que passaram boa parte do primeiro semestre afastados por lesão, estão totalmente recuperados e voltaram a ficar à disposição da comissão técnica. A presença da dupla aumenta a competitividade no ataque e oferece novas possibilidades para Abel Ferreira montar a equipe.

    Flaco pode reeditar a parceria com Vitor Roque em determinados jogos ou disputar diretamente uma vaga entre os titulares com Paulinho, ampliando as alternativas ofensivas para a sequência da temporada.

  • imago-sport-1076955014.jpgFotoarena

    Números reforçam importância do argentino

    Mesmo com a concorrência crescente, Flaco López retorna respaldado pelos números. Em 35 partidas pelo Palmeiras na temporada, o atacante soma 14 gols e oito assistências, sendo um dos jogadores mais decisivos do elenco.

    Os números ajudam a explicar por que o argentino assumiu protagonismo durante o período em que Paulinho e Vitor Roque estiveram ausentes. Agora, com o trio disponível, Abel Ferreira terá mais opções para administrar a sequência de jogos entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

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  • Palmeiras v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Verdão inicia preparação para defender a liderança

    Após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no último domingo (26), o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol e iniciou a preparação para enfrentar o Vitória.

    Os titulares realizaram atividades regenerativas no centro de recovery e neurociência, enquanto os demais atletas participaram de trabalhos de potência, aceleração e exercícios em campo reduzido, com foco em posse de bola, marcação e aproximação.

    Além de Flaco López, também retornaram às atividades em campo os jogadores que cumpriram suspensão diante do Atlético-MG, como Khellven, Barboza, Sosa e Allan, além de atletas que entraram no decorrer da última partida, entre eles Vitor Roque, Arthur, Felipe Anderson, Lucas Evangelista e Heittor.

    Líder do Brasileirão com 44 pontos, o Palmeiras tenta manter a boa fase como visitante. A equipe está invicta há sete partidas fora de casa pela competição e chega embalada pelo retrospecto do primeiro turno, quando goleou o Vitória por 5 a 1.

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