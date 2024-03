Os times e títulos de Artur Jorge como técnico

O português está muito perto de ser anunciado como treinador do Botafogo

Artur Jorge está muito perto de ser anunciado como novo técnico do Botafogo. O português de 52 anos comanda o Sporting de Braga já faz duas temporadas, mas tem a história de toda sua vida pessoal e profissional construída na região.

Nascido em Braga, Artur Jorge foi zagueiro da equipe do Minho. Atuou de 1992 até 2004 na equipe profissional dos arsenalistas, como o time é carinhosamente apelidado, antes de pendurar as chuteiras após um único ano com as cores do Penafiel.

A carreira como treinador se iniciou na quarta divisão portuguesa e ainda está no início. A maior parte de sua experiência na área técnica foi passada no comando das divisões de base do Sporting de Braga. Confira, abaixo, os times profissionais já comandados por Artur Jorge.