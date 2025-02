De Sócrates a Renato Augusto e muito outros, existe quase uma infinidade de grandes lembranças para os corinthianos quando veem uma camisa 8 em campo

Existem números que ganham status lendários em alguns clubes. As camisas 10 de Santos e Flamengo, a 7 do Botafogo, a 9 do Fluminense... e ainda que o Corinthians tenha uma extensa lista de grandes nomes que vestiram a 10, a 9, a 7 e por aí vai, a camisa 8 possui uma representatividade especial.

O tema voltou aos holofotes em meio à provável mudança de numeração de Rodrigo Garro e Memphis Depay: a 10 deve sair do argentino para ir às costas do holandês. E em meio à polêmicas sobre a necessidade desta troca, a grande verdade é que a 8 do Timão impõe um grande respeito histórico.

Pensando nisso, a GOAL lista abaixo os oito maiores camisas 8 da história do Corinthians. Confira!