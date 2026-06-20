"Os japoneses são todos iguais": Van der Vaart no centro da polêmica, pede desculpas

Em uma declaração posterior, Van der Vaart expressou seu pesar pelo ocorrido: “Sinto muito mesmo. Entendo que algumas pessoas possam ter considerado minhas palavras ofensivas. Se magoei alguém com meu comentário, peço desculpas”.





O jogador de 43 anos reiterou, então, que não teve nenhuma intenção de ofender: “Não era de forma alguma minha intenção. Levo muito a sério as reações e compreendo que minhas palavras possam ser interpretadas de maneiras diferentes”. Na sequência de seu pedido de desculpas, o ex-jogador da seleção holandesa quis rejeitar qualquer acusação de discriminação, ressaltando que o comentário não foi motivado por intenções racistas: “Quero deixar claro que não tive absolutamente nenhuma intenção racista ou discriminatória com minha observação. Espero que minhas intenções e o contexto do comentário fiquem mais claros após esta explicação”.



