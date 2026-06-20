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Rafael van der VaartNOS
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

"Os japoneses são todos iguais": Van der Vaart no centro da polêmica, pede desculpas

R. van der Vaart

O ex-meio-campista acaba no centro de uma polêmica por causa de algumas declarações feitas ao vivo na TV

Rafael Van der Vaart acaba no centro de uma polêmica por causa de algumas declarações feitas ao vivo pela TV durante a narração da partida entre Japão e Holanda, válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O ex-meio-campista do Real Madrid e do Tottenham foi acusado de racismo após afirmar que “os japoneses são todos iguais”. A frase provocou imediatamente uma onda de críticas nas redes sociais e na opinião pública, gerando um acirrado debate e levando o ex-jogador holandês a se pronunciar publicamente para esclarecer sua posição.


  • Em uma declaração posterior, Van der Vaart expressou seu pesar pelo ocorrido: “Sinto muito mesmo. Entendo que algumas pessoas possam ter considerado minhas palavras ofensivas. Se magoei alguém com meu comentário, peço desculpas”.


    O jogador de 43 anos reiterou, então, que não teve nenhuma intenção de ofender: “Não era de forma alguma minha intenção. Levo muito a sério as reações e compreendo que minhas palavras possam ser interpretadas de maneiras diferentes”. Na sequência de seu pedido de desculpas, o ex-jogador da seleção holandesa quis rejeitar qualquer acusação de discriminação, ressaltando que o comentário não foi motivado por intenções racistas: “Quero deixar claro que não tive absolutamente nenhuma intenção racista ou discriminatória com minha observação. Espero que minhas intenções e o contexto do comentário fiquem mais claros após esta explicação”.


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