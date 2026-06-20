Rafael Van der Vaart acaba no centro de uma polêmica por causa de algumas declarações feitas ao vivo pela TV durante a narração da partida entre Japão e Holanda, válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O ex-meio-campista do Real Madrid e do Tottenham foi acusado de racismo após afirmar que “os japoneses são todos iguais”. A frase provocou imediatamente uma onda de críticas nas redes sociais e na opinião pública, gerando um acirrado debate e levando o ex-jogador holandês a se pronunciar publicamente para esclarecer sua posição.
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"Os japoneses são todos iguais": Van der Vaart no centro da polêmica, pede desculpas
Em uma declaração posterior, Van der Vaart expressou seu pesar pelo ocorrido: “Sinto muito mesmo. Entendo que algumas pessoas possam ter considerado minhas palavras ofensivas. Se magoei alguém com meu comentário, peço desculpas”.
O jogador de 43 anos reiterou, então, que não teve nenhuma intenção de ofender: “Não era de forma alguma minha intenção. Levo muito a sério as reações e compreendo que minhas palavras possam ser interpretadas de maneiras diferentes”. Na sequência de seu pedido de desculpas, o ex-jogador da seleção holandesa quis rejeitar qualquer acusação de discriminação, ressaltando que o comentário não foi motivado por intenções racistas: “Quero deixar claro que não tive absolutamente nenhuma intenção racista ou discriminatória com minha observação. Espero que minhas intenções e o contexto do comentário fiquem mais claros após esta explicação”.