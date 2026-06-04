Os 10 melhores uniformes alternativos da Copa do Mundo de 2026 e onde comprá-los

Enquanto o uniforme titular carrega o peso da história de uma nação, é no uniforme visitante que os designers realmente podem dar asas à sua criatividade. É uma tela para experiências ousadas, narrativas culturais profundas e aquele apelo de estilo de vida que transita com naturalidade do campo para as ruas.

De modelos retrô repletos de nostalgia a obras-primas de vanguarda inspiradas na arte, arquitetura e até mesmo na geografia locais, a coleção de 2026 elevou o padrão da moda no futebol.

Analisamos os lançamentos da Nike, adidas, PUMA e outras marcas para separar os clássicos instantâneos das roupas de treino. Aqui estão os 10 melhores uniformes de visitante da GOAL que já venceram a guerra da moda na Copa do Mundo de 2026: