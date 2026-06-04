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Top 10 away WC 2026 kits GOAL / various
Renuka Odedra

Traduzido por

Os 10 melhores uniformes alternativos da Copa do Mundo de 2026 e onde comprá-los

CULTURE
Camisas de futebol
Copa do Mundo
Uruguai
Inglaterra
Alemanha
Curaçao
Coreia do Sul
Japão
Suécia
México
Portugal
África do Sul

Vamos dar uma olhada nos looks mais estilosos que vão marcar presença no torneio deste verão.

Enquanto o uniforme titular carrega o peso da história de uma nação, é no uniforme visitante que os designers realmente podem dar asas à sua criatividade. É uma tela para experiências ousadas, narrativas culturais profundas e aquele apelo de estilo de vida que transita com naturalidade do campo para as ruas.

De modelos retrô repletos de nostalgia a obras-primas de vanguarda inspiradas na arte, arquitetura e até mesmo na geografia locais, a coleção de 2026 elevou o padrão da moda no futebol.

Analisamos os lançamentos da Nike, adidas, PUMA e outras marcas para separar os clássicos instantâneos das roupas de treino. Aqui estão os 10 melhores uniformes de visitante da GOAL que já venceram a guerra da moda na Copa do Mundo de 2026:

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguai

    A Nike apostou em um visual ousado, futurista e descaradamente inspirado nos super-heróis para os primeiros campeões mundiais da história. O uniforme alternativo apresenta uma base em azul-marinho escuro, coberta por um padrão em azul elétrico vibrante nos ombros e no peito, que imita a textura brilhante do vibranium da armadura do Pantera Negra da Marvel. É um visual cheio de energia, criado para causar um grande impacto em campo.



  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curaçao

    Em sua estreia na Copa do Mundo, Curaçao chega com um visual impecável. Seu uniforme de visitante apresenta um fundo em tom de amarelo-limão pastel, realçado por listras multicoloridas. A paleta de cores é uma referência direta e vibrante à famosa arquitetura colorida dos bairros de Punda e Otrobanda, na capital, Willemstad.



  • England WC 26 away kitNike

    Inglaterra

    A era de Thomas Tuchel começa com um renascimento retrô executado com perfeição. A Nike trouxe de volta aos Três Leões uma camisa alternativa vermelha clássica e vibrante, realçada por detalhes em painéis em azul marinho. A joia da coroa do design é a mudança para um escudo proeminente e posicionado no centro, evocando uma forte nostalgia do Euro 96, ao mesmo tempo em que mantém um corte elegante, clean e ultramoderno.


  • South Africa Away kit WC 26adidas

    África do Sul

    A adidas criou uma peça incrivelmente detalhada para a seleção sul-africana. Com uma base em um verde intenso e profundo, a camisa combina listras verticais com padrões geométricos bem definidos, sobrepostos por detalhes em dourado e branco, criando um dos designs culturais mais chamativos deste ciclo. A gola ousada dá o toque final a uma peça que se destaca como uma das candidatas mais impressionantes ao título de melhor uniforme alternativo do torneio.



  • Germany Away kit WC 26adidas

    Alemanha

    Para sua última competição com a adidas, o design do último uniforme alternativo mostra que a equipe está se despedindo em grande estilo. Enquanto o uniforme titular revive o visual de 1990, o uniforme alternativo ousa com um estilo moderno e arrojado. Ele apresenta um tom de azul vibrante e chamativo, que não é tradicionalmente associado à Die Mannschaft, combinado com um padrão nítido de inspiração digital.


  • Mexico Away kit WC 26adidas

    México

    Como co-anfitriões, o El Tri chega à festa com muito estilo. A adidas criou uma obra-prima elegante e cheia de confiança, com uma base branca imaculada ricamente decorada por um sutil padrão geométrico em tons semelhantes, inspirado em motivos mesoamericanos antigos e na arquitetura tradicional. Com o icônico logotipo retrô Trefoil da adidas e detalhes em verde escuro e vermelho, a camisa une na perfeição a história antiga com a cultura moderna do streetwear.


  • Sweden Away kit WC 26adidas

    Suécia

    A Suécia pode ter ficado de fora de alguns torneios recentes, mas o visual de seus uniformes continua sendo de primeira linha. O uniforme de visitante apresenta uma base em azul escuro, realçada por marcantes padrões ondulados em azul claro que descem verticalmente pela camisa, imitando o movimento da água, e é complementado por detalhes em amarelo vivo. Esse design de influência retrô, combinado com um toque contemporâneo, confere ao uniforme um visual renovado para os torcedores de hoje. 


  • Portugal WC 26 away kitPUMA

    Portugal

    A PUMA lançou uma das suas melhores camisas de visitante para torneios dos últimos anos para a seleção de Portugal, apresentando um fundo branco impecável sobreposto por um gráfico abstrato em azul-petróleo vibrante. O motivo inspirado no oceano presta homenagem à rica história náutica de Portugal e às suas deslumbrantes costas. A camisa se destaca visualmente em campo e está voando das prateleiras, à medida que os torcedores se preparam para a última campanha de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo.



  • Japan Away kit WC 26adidas

    Japão

    O Japão sempre se destaca pelo design marcante de seus uniformes no futebol internacional, e este ano não é exceção. Inspirada no tão badalado catálogo da adidas Originals, a camisa de visitante da Seleção Azul é uma interpretação perfeita do estilo retro-moderno. Ela apresenta um fundo em tom creme-branco impecável, realçado por belas e finas listras verticais multicoloridas. Esse visual transita com perfeição do campo para o estilo urbano de Tóquio.



  • South Korea WC 26 away kitNike

    Coreia do Sul

    A Nike quebrou completamente os paradigmas ao criar o visual alternativo dos Taeguk Warriors. Com base em uma narrativa central intitulada “Tiger’s Ambush”, o uniforme apresenta uma base em um marcante tom de roxo espacial, envolto por um padrão floral em tons semelhantes e de grandes dimensões. Inspirado na Mugunghwa (Rosa de Sharon), a flor nacional da Coreia do Sul, ele combina perfeitamente o folclore nacional, a resiliência e o estilo urbano moderno.