Onde assistir a Vitória x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Baiano

Ba-Vi será disputado neste domingo (31), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Bahia se enfrentam na tarde deste domingo de Páscoa (31), às 16h (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE Bahia na TV aberta e no canal do YouTube (veja a programação completa).

Classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste, o Bahia volta suas atenções para o início da disputa pelo título do Baianão. Na primeira fase, a equipe terminou na liderança, com os mesmos 19 pontos do rival Vitória, que ficou na segunda posição devido à diferença de seis gols no saldo de gols. Na semifinal, o Bahia eliminou o Jequié por 5 a 1, enquanto o Vitória deixou o Barcelona de Ilhéus para trás com uma vitória por 6 a 1 no placar agregado, na semi. Vale destacar que o Rubro-Negro não perde em casa há 22 partidas, desde a Série B de 2023.

"Os números mostram nossa força. O torcedor tem comparecido, tem sido nosso 12º jogador. Desde a Série C, quando o torcedor abraçou a equipe e levou o Vitória ao acesso para a Série B. Ano passado também, o torcedor nos carregou nos braços para a elite do futebol. O torcedor tem sido fundamental para que a gente seja forte aqui no Barradão. Voltamos a ter o respeito dos adversário que jogam aqui. São 22 jogos sem perder dentro de casa. Aqui a gente é forte e vamos continuar com essa pegada para não perder a invencibilidade logo em uma decisão", afirmou Osvaldo.

Em 495 jogos disputados entre as equipes, o Bahia soma 193 vitórias, contra 152 do Vitória, além de 150 empates. No último encontro válido pela fase de grupos do Nordestão de 2024, o tricolor baiano venceu por 2 a 1.