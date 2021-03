Bahia x Vitória: quem ganhou mais vezes o Ba-Vi?

O duelo entre tricolores e rubro-negros movimenta os corações na Boa Terra

De um lado o tricolor, do outro o rubro-negro. O clássico entre Bahia e Vitória é um dos maiores do futebol brasileiro, da região Nordeste e é a partida mais esperada na Boa Terra.

Embora estejam separados nas divisões do futebol nacional, o início de temporada nos entrega a certeza do Ba-Vi no estadual baiano e também na Copa do Nordeste. Pensando nisso, a Goal traz abaixo os principais detalhes históricos do confronto entre Bahia e Vitória, Vitória e Bahia. Confira!

Ba-Vi: quem venceu mais na história?

(Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Em 493 confrontos no total, considerando o Torneio Início, o Bahia triunfou 185 vezes contra 156 do Vitória. Além disso foram 152 empates. O lado tricolor marcou 654 gols e os rubro-negros balançaram as redes 583 vezes - a última delas na vitória por 1 a 0 sobre o rival, pela Copa do Nordeste 2021.

Ba-Vi: quem venceu mais por campeonatos brasileiros?

(Foto: Getty Images)

Considerando todas as divisões do futebol nacional, foram 35 Ba-Vi’s por campeonatos brasileiros e aqui a vantagem é do Vitória: bateu o Bahia 12 vezes, enquanto os tricolores triunfaram 10 vezes. Foram 13 empates. O Vitória marcou 39 gols contra 38 do Bahia.

Pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o equilíbrio é absoluto: nove vitórias para cada lado e 12 empates.

Ba-Vi: quem venceu mais no Campeonato Baiano?

(Foto: Futura Press)

Pelo estadual foram 345 jogos, com 132 triunfos do Bahia e 104 do Vitória além de 109 empates. O Tricolor marcou 452 gols contra 394 dos Rubro-Negros.

Ba-Vi: quem venceu mais na Copa do Nordeste?

(Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Assim como em campeonatos brasileiros, o Vitória é o lado que mais comemorou nos clássicos válidos pela Copa do Nordeste: foram nove vitórias contra cinco triunfos do Bahia. O Ba-Vi terminou empatado três vezes. Os rubro-negros marcaram 31 gols contra 20 do Bahia.