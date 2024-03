Final do Campeonato Baiano 2024: quando é, jogos, classificados, onde assistir ao vivo, premiação e mais

Confira todas as informações da decisão da principal competição do estado

O Campeonato Baiano está na reta final na temporada 2024 e a primeira partida da final será entre Vitória e Bahia neste domingo, dia 31 de março, às 16h (de Brasília). O Vitória avançou sem problemas significativos ao vencer o Barcelona de Ilhéus nas semifinais, mas agora enfrenta seu arquirrival na disputa pelo título estadual.

Apesar disso, o Vitória teve um contratempo ao ser eliminado da Copa do Nordeste recentemente, deixando apenas a final do Baiano como objetivo. O Bahia também se classificou sem problemas nas semifinais, derrotando o Jequié. Ao contrário do Vitória, o Bahia teve um desempenho destacado na fase de grupos da Copa do Nordeste, avançando para as fases eliminatórias.

Confira, abaixo, todas as informações dos jogos.

