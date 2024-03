Onde assistir a Venezuela x Itália ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Seleções entram em campo nesta quinta-feira (21), no Estádio Lockhart; confira a transmissão e outras informações do jogo

Venezuela e Itália se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 18h (de Brasília), no Estádio Lockhart, em Fort Lauderdale, em amistoso. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

Classificada para a Eurocopa, a Itália faz o seu primeiro amistoso no ano. Na sequência, terá pela frente o Equador no próximo domingo (24). Já a Venezuela foi derrotada pela Colômbia por 1 a 0 no último compromisso de 2023.