Onde assistir a São Paulo x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), no Estádio MorumBIS; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play na TV fechada e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa aqui).

O São Paulo perdeu sua invencibilidade no ano após ser derrotado pela Ponte Preta por 2 a 0 na última rodada do Paulistão. No entanto, o Tricolor segue na liderança do Grupo D, com 13 pontos, um a mais que o Novorizontino, segundo colocado.

Invicto há quatro jogos no Paulistão, com três vitórias e um empate, o Santos chega embalado para o clássico San-São. No momento, o Peixe ocupa a liderança isolada do Grupo A, com 16 pontos. Em clássicos disputados em 2024, a equipe foi derrotada pelo Palmeiras por 2 a 1, mas venceu o Corinthians por 1 a 0.

Para o confronto, o técnico Fábio Carille terá o retorno de Joaquim, que cumpriu suspensão no empate com o Mirassol por 2 a 2 na última rodada. Assim, Messias pode ir para o banco. Além disso, Cazares, que foi poupado após sentir dores no tornozelo direito, também pode voltar à equipe.

Em 322 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 139 vitórias, contra 107 do Santos, além de 76 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Brasileiro de 2023, as equipes empataram sem gols.