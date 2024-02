Onde assistir a São Paulo x Água Santa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), no Estádio MorumBIS; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Água Santa se enfrentam nesta quarta-feira (7), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Embalado com o título da Supercopa do Brasil após vencer o Palmeiras por 4 a 2 nos pênaltis, o São Paulo volta suas atenções para a disputa do Paulistão. Invicto no campeonato estadual, o Tricolor lidera o Grupo D com 10 pontos. Até o momento, registra três vitórias e um empate.

Do outro lado, o Água Santa está na vice-liderança do Grupo B, com sete pontos. Na última rodada, a equipe venceu o Mirassol por 2 a 1, encerrando a sequência de duas derrotas e um empate no torneio estadual.

Mais artigos abaixo