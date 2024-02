União perfeita: São Paulo precisava de um goleiro, Rafael precisava de um clube

Goleiro foi herói da conquista da Supercopa do Brasil de 2024 ao defender, justamente no Mineirão, dois pênaltis contra o Palmeiras

Pouco tempo após Rafael ter saído em disparada, para comemorar o título da Supercopa do Brasil de 2024 com seus companheiros de São Paulo, após vitória nos pênaltis sobre o Palmeiras, a estatística surpreendeu: o goleiro são-paulino ultrapassou ninguém menos que Zinho em número de taças nacionais levantadas. E olha que Zinho levantou muita taça importante!

Exceção feita à torcida tricolor, Rafael não era conhecido do Oiapoque ao Chuí pelos feitos em inúmeras conquistas. A memória recente lhe dava méritos óbvios pela Copa do Brasil de 2023 com o São Paulo, claro, mas nas outras três conquistas da mesma competição ele era apenas o reserva. Assim como em três títulos de Campeonato Brasileiro. E assim como na Supercopa do Brasil de 2022.

Mais artigos abaixo

Mas dentro do mesmo Mineirão onde foi, por mais de década no Cruzeiro e alguns anos no Atlético, quase sempre um mero expectador, Rafael teve um dos dias mais felizes de sua vida. E também deu bons motivos para o torcedor são-paulino comemorar, saboreando uma sensação que anos atrás era muito comum: ver um goleiro ser decisivo em final.