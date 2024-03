Onde assistir a São Bernardo x Água Santa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste domingo (3), no Estádio 1º de Maio; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Bernardo e Água Santa se enfrentam neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, pela 11ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo no streaming do Paulistão Play e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Embalado com a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil após eliminar o Olaria por 1 a 0, o São Bernardo volta as atenções para a disputa do Paulistão. No momento, ocupa a terceira posição, com 15 pontos, três a menos que o Novorizontino e o São Paulo, vice-líder e líder, respectivamente.

Do outro lado, o Água Santa avançou para a segunda fase da Copa do Brasil ao eliminar o Jacuipense por 2 a 1. No Paulistão, a equipe ocupa a vice-liderança do Grupo B, com 14 pontos. Na última rodada, perdeu para o Novorizontino por 1 a 0.

