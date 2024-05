Onde assistir a Santos x Cruzeiro ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão feminino 2024

Equipes vão a campo na busca por melhores posições na tabela; veja onde assistir ao vivo

Santos e Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira (17), às 19h (horário de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino de 2024. A bola rolará no gramado do estádio Francisco Filho, em Mogi das Cruzes, e terá transmissão ao vivo através do Canal GOAT, no Youtube (clique para ver a programação completa).

Primeiro colocado fora da zona de rebaixamento, o Peixe está em 12º lugar com apenas duas vitórias em nove jogos até aqui. No entanto, a equipe tem um jogo a menos - este contra o Grêmio, adiado em decorrência das tragédias no RS - e, vencendo as duas partidas pode se aproximar a um ponto da zona de classificação para as quartas de final. O Santos vem de derrota por 6 a 0 para o Palmeiras, e espera reencontrar o caminho das vitórias.

As mineiras estão na sétima colocação da tabela, momentaneamente se classificando para as quartas de final do Brasileirão. A campanha até aqui é regular, com quatro vitórias, três empates e três derrotas nos dez jogos até aqui. No último compromisso, frente ao Botafogo, saíram vitoriosas por 3 a 0, e esperam manter o bom desempenho mesmo como visitante na Vila Belmiro.

Promessa de muitos gols para a partida: na última vez em que Cruzeiro e Santos se enfrentaram, pelo Brasileirão do ano passado, o jogo terminou com vitória das Sereias da Vila por 3 a 2. Já em 2022, também pelo mesmo campeonato, a vitória foi da Raposa por 4 a 2.

