Onde assistir a Remo x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa Verde

Sem contar com torcidas organizadas, equipes travam último Re-Pa antes da decisão; veja tudo o que você precisa saber

Remo e Paysandu se enfrentam na noite desta quarta-feira (10), às 20h (horário de Brasília), no Mangueirão, pela partida de volta da semifinal da Copa Verde. A partida será transmitida pelo TV Cultura, na TV aberta e no YouTube (veja a programação completa aqui).

A primeira partida foi tensa. Com direito a três expulsões e pancadaria generalizada entre jogadores, o Paysandu foi quem largou na frente - Jean Dias e Esli Garcia marcaram, na vitória por 2 a 0 -, podendo agora até perder por um gol de diferença para avançar à decisão. Um empate no agregado adia a decisão à disputa de pênaltis.

O clássico, porém, não poderá contar com a presença de torcidas organizadas. Após reunião nesta terça (09), a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) vetou a entrada de seis torcidas organizadas no Mangueirão. A decisão se dá após a morte de um torcedor azulino no último encontro.